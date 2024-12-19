　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

羅漢果湯煮四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

記者王悉宇／雲林報導

冬至湯圓為華人傳統文化的象徵，更承載著內在的親情與文化含義，也寓意著「吃湯圓長一歲」的傳統祝福。雲林林內鄉福德宮特別在今（19）日舉辦健康「四神粉搓湯圓」，「羅漢果煮湯圓」活動，特邀製湯圓的老師傅陳尊智現場教導高中生製作，也將煮熟的湯圓分贈給拜拜的鄉親信眾。

▲冬至前夕，林內鄉福德宮今日舉辦「四神粉搓湯圓」，「羅漢果煮湯圓」活動，特邀製湯圓的老師傅陳尊智現場教導高中生製作，也將煮熟的湯圓分贈給拜拜的鄉親信眾。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲邱世文提到，羅漢果中的羅漢果糖苷提供甜味但不影響血糖波動，還有清熱潤肺及止咳功能，。（圖／記者王悉宇翻攝）

福德宮主委張建龍指出，冬至為白天漸長陽氣漸蓬勃， 是拜神祭祖最佳時機，供品最重要是湯圓，祈求保佑子孫平安順利，特別在福德宮舉辦這個活動，除了現場搓四神粉湯圓、用羅漢果煮湯圓，還分送給來參拜信眾湯圓，提早與民眾吃湯圓過冬至。

▲冬至前夕，林內鄉福德宮今日舉辦「四神粉搓湯圓」，「羅漢果煮湯圓」活動，特邀製湯圓的老師傅陳尊智現場教導高中生製作，也將煮熟的湯圓分贈給拜拜的鄉親信眾。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲林內鄉福德宮今日舉辦「四神粉搓湯圓」，「羅漢果煮湯圓」活動，特邀製湯圓的老師傅教導高中生製作，也將煮熟的湯圓分贈給拜拜的鄉親信眾。（圖／記者王悉宇翻攝）

峰高中校長張菁惠表示，學校不僅在課業上教導學生，更讓學校學生有機會與地方活動連結參與，讓學生用自己在校所學的，融合地方活動共同關懷參與，延續溫暖之情，一同散發正能量，非常感謝福德宮及前議員邱世文的邀請，讓餐飲科的學生能學以致用，理論跟實作結合。

▲冬至前夕，林內鄉福德宮今日舉辦「四神粉搓湯圓」，「羅漢果煮湯圓」活動，特邀製湯圓的老師傅陳尊智現場教導高中生製作，也將煮熟的湯圓分贈給拜拜的鄉親信眾。（圖／記者王悉宇翻攝）

福德宮值年爐主邱世文暨雲林縣中藥商公會監事表示，搓揉湯圓時，大多民眾手上會沾些麵粉、糯米粉當作手粉，避免沾黏。可能也會多攝取澱粉類，故將蓮子、芡實、山藥、茯苓製成的四神粉替代為手粉，也可健脾胃助消化。

邱世文提到，羅漢果中的羅漢果糖苷提供甜味但不影響血糖波動，還有清熱潤肺及止咳功能，麥芽有消積食及健脾胃功效，現在的人越來越重視養生，透過今天活動不僅讓信眾和鄉親一起來感受冬至傳統節日熱鬧氣氛，也讓民眾吃得健康又無負擔 。

▲冬至前夕，林內鄉福德宮今日舉辦「四神粉搓湯圓」，「羅漢果煮湯圓」活動，特邀製湯圓的老師傅陳尊智現場教導高中生製作，也將煮熟的湯圓分贈給拜拜的鄉親信眾。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲冬至湯圓為華人傳統文化的象徵，更承載著內在的親情與文化含義，也寓意著「吃湯圓長一歲」的傳統祝福。（圖／記者王悉宇翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►驚險！休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥目擊+閃躲影片曝

►斗六圓環離奇自撞！休旅車飛越水泥護欄卡人行道　機車遭撞飛10米

►台塑企業雲林獎助學金20年不間斷！　2.8萬學子受惠

►虎尾糖廠開工！全台唯一開五分車載甘蔗　預計產製1.95萬噸砂糖

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
冷氣團發威　他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆
快訊／救出6人！　仍有13人待援
快訊／全聯倉儲惡火　空拍畫面曝！他淡定滑手機
快訊／全聯倉儲大火！　救援畫面曝
AV女神小宵虎南來台送醫！　活動中斷道歉了
快訊／救出3人！1員工跳樓命危　仍有16人受困
快訊／全聯台中倉儲大火　業者回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

恆春警長警廣分享防詐 「假投資」成詐騙最常見手法

林美燕議員牽線　市民捐贈南消幫浦消防車1輛

羅漢果湯煮四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

台南好Young耶誕跨年活動建立品牌　黃偉哲：3場演唱會觀光旅宿訂房率近滿！

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練　強化指管及夜戰能力

寶寶遠離過敏有方法！坊間傳喝羊奶能預防過敏　慈濟醫曝真相

寒流來合歡山塞爆！太管處籲多樣美景分流欣賞　免受塞車之苦

台南市交通局公告　騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

恆春警長警廣分享防詐 「假投資」成詐騙最常見手法

林美燕議員牽線　市民捐贈南消幫浦消防車1輛

羅漢果湯煮四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

台南好Young耶誕跨年活動建立品牌　黃偉哲：3場演唱會觀光旅宿訂房率近滿！

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練　強化指管及夜戰能力

寶寶遠離過敏有方法！坊間傳喝羊奶能預防過敏　慈濟醫曝真相

寒流來合歡山塞爆！太管處籲多樣美景分流欣賞　免受塞車之苦

台南市交通局公告　騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

企鵝家族搖屁屁散步！　旭山動物園迎雪季幫國王企鵝增加運動量

工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想哭

RICHARD MILLE藍寶石水晶錶殼大膽鑲鑽　淡紫色首發　

第三屆「新竹AIoT加速器」頒創新卓越獎　青創ｘ企業合作實證創雙贏

小飛機墜毀2死！「撞進建築」大火狂竄　機師絕望通話：我們失控了

鄭文燦出庭「堅稱未收賄500萬」質疑違法監聽　12／30再度開庭

台女星斜槓YTR「賺得比通告費多」！點閱數超火 認：案子比演藝工作多

日央總裁喊「不急著升息」　換日圓刷「0.2122」1個月最甜價

川普力推的神藥！瘧疾藥治療新冠研究疑點多　國際期刊撤稿

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12/20下午恢復營業

桃捷今年度預估盈餘4.84億　持續提升服務品質

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

2024大溪豆干節　「沖繩風豆腐」首度來桃交流

南投副縣長王瑞德當拿坡里一日店長推臉部平權

南投縣抽檢57件蔬果農藥3件不合格

黃偉哲夜訪街友送物資冬至前夕傳祝褔

公糧收購價格13年未調整陳亭妃要求檢討機制

身障業者赴銀行領彩券造成交通問題應有配套

寒流來合歡山塞爆　太管處籲多樣美景分流欣賞

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

竹北民宅火警2樓全面燃燒　男受困陽台！消防架梯搶救

台南市交通局公告騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

更多熱門

相關新聞

2顆湯圓＝半碗白飯！營養師教「控制熱量3撇步」：甜湯改無糖茶

2顆湯圓＝半碗白飯！營養師教「控制熱量3撇步」：甜湯改無糖茶

今年冬至為12月21日，許多民眾會吃湯圓過節，台北慈濟醫院營養師周家琳表示，要應景又吃得健康，可將甜湯改為無糖茶、豆漿或牛奶，另可將湯圓糯米粉成分改為地瓜或芋泥等。

冬至吃湯圓！屏東衛生局推「3減糖+1增纖」

冬至吃湯圓！屏東衛生局推「3減糖+1增纖」

冬至開運5招　3生肖好運旺到年底

冬至開運5招　3生肖好運旺到年底

冬至吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

冬至吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

愛在冬日　台塑企業雲林獎助學金20年不間斷！守護求學夢

愛在冬日　台塑企業雲林獎助學金20年不間斷！守護求學夢

關鍵字：

林內福德宮冬至湯圓雲林邱世文

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

林襄回應黃小柔發文了

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面