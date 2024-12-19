羅漢果湯煮四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

記者王悉宇／雲林報導

冬至湯圓為華人傳統文化的象徵，更承載著內在的親情與文化含義，也寓意著「吃湯圓長一歲」的傳統祝福。雲林林內鄉福德宮特別在今（19）日舉辦健康「四神粉搓湯圓」，「羅漢果煮湯圓」活動，特邀製湯圓的老師傅陳尊智現場教導高中生製作，也將煮熟的湯圓分贈給拜拜的鄉親信眾。

▲邱世文提到，羅漢果中的羅漢果糖苷提供甜味但不影響血糖波動，還有清熱潤肺及止咳功能，。（圖／記者王悉宇翻攝）

福德宮主委張建龍指出，冬至為白天漸長陽氣漸蓬勃， 是拜神祭祖最佳時機，供品最重要是湯圓，祈求保佑子孫平安順利，特別在福德宮舉辦這個活動，除了現場搓四神粉湯圓、用羅漢果煮湯圓，還分送給來參拜信眾湯圓，提早與民眾吃湯圓過冬至。

▲林內鄉福德宮今日舉辦「四神粉搓湯圓」，「羅漢果煮湯圓」活動，特邀製湯圓的老師傅教導高中生製作，也將煮熟的湯圓分贈給拜拜的鄉親信眾。（圖／記者王悉宇翻攝）

峰高中校長張菁惠表示，學校不僅在課業上教導學生，更讓學校學生有機會與地方活動連結參與，讓學生用自己在校所學的，融合地方活動共同關懷參與，延續溫暖之情，一同散發正能量，非常感謝福德宮及前議員邱世文的邀請，讓餐飲科的學生能學以致用，理論跟實作結合。

福德宮值年爐主邱世文暨雲林縣中藥商公會監事表示，搓揉湯圓時，大多民眾手上會沾些麵粉、糯米粉當作手粉，避免沾黏。可能也會多攝取澱粉類，故將蓮子、芡實、山藥、茯苓製成的四神粉替代為手粉，也可健脾胃助消化。

邱世文提到，羅漢果中的羅漢果糖苷提供甜味但不影響血糖波動，還有清熱潤肺及止咳功能，麥芽有消積食及健脾胃功效，現在的人越來越重視養生，透過今天活動不僅讓信眾和鄉親一起來感受冬至傳統節日熱鬧氣氛，也讓民眾吃得健康又無負擔 。

▲冬至湯圓為華人傳統文化的象徵，更承載著內在的親情與文化含義，也寓意著「吃湯圓長一歲」的傳統祝福。（圖／記者王悉宇翻攝）