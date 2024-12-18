冬至「極陰日」吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

▲民俗專家廖大乙稱冬至這天是「極陰日」，是改變氣場的好時機。（示意圖／Unsplash）



圖文／CTWANT

本週六12月21日是冬至，這天為北半球白天最短、夜晚最長的一天，古人也形容該日「陰極之至，陽氣始生」，為氣場改變的大好時機。民俗專家廖大乙指出，冬至是「極陰日」則代表陽氣開始增強，利於轉運，吃湯圓方式正確還有轉運效果。

民俗專家廖大乙表示，冬至這天太陽直射南迴歸線，北半球遇到白天最短、夜晚最長的一天，這天過後陽氣開始上升，所以冬至也稱作「極陰日」。冬至當天有不少事情要注意，像是不要太晚回家，忌諱穿黑色衣服，家中有瓶瓶罐罐或剩藥都是處理掉的好時機；另外，想改變氣場的人可以穿大紅或純白等亮色衣物。

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而不少民眾會選在冬至這天團聚吃湯圓，而廖大乙也指出，享用湯圓方法正確也能開運，像是煮紅色湯圓可以增加正能量；或是吃湯圓吃偶數2顆、4顆、6顆、8顆或10顆，取其象徵成雙成對、圓滿如意之意。

除此之外，廖大乙也建議，民眾可以多去布施、拜拜或捐血，都適合在冬至這天做功德，或是打電話聯絡久未連絡的朋友，也是「重新開始」的意味，為新的一年帶來更好的運勢。

其實冬至對於北半球的人來說，為白晝最短的一天，也有傳聞天狗會在該日到人間找化身，所以天黑後不適合亂走亂逛，盡量不要出遠門。從科學的角度來看，冬至過後白天會慢慢變長，陽氣開始增生，須安息靜養。

《CTWANT》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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