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「冬至」吃四寶、貼湯圓...5招開運！3生肖好運旺到年底

▲今天冬至！命理師：湯圓要吃偶數　「四生肖」留意心血管疾病。（圖／記者游瓊華攝）

▲冬至有吃湯圓有招圓滿、事業財運之意。（圖／記者游瓊華攝）

記者胡至欣／整理報導

即將進入2024年最後一個節氣「冬至」（2024/12/21-2025/1/4），是北半球全年白天最短、黑夜最長的日子，也是天地陰陽之氣的轉捩點，自此後白天就會一天天變長。古語有云：「冬至大如年」，代表冬至的歡慶習俗不亞於農曆春節，《科技紫微網》整理出開運5招，同時點名3生肖這段期間運勢特別旺，不妨參考看看。

● 冬至開運5招

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第一招：祭拜神明、祖先，祈福添好運

冬至是祈福的吉時佳日，建議祭拜神明（如三界公）、祖先和地基主。供品以紅白湯圓為佳，三碗湯圓配三柱香，向天地祈求添福添壽、家宅安康，好運滾滾而來。

第二招：冬至吃四寶，圓滿又招財

冬至四寶：湯圓招圓滿、事業財運；水餃招財進寶；餛飩破舊迎新，增智慧；年糕寓意甜甜蜜蜜，日子步步高升。

第三招：吃羊進補，吃豬腳麵線去穢

冬至時食用羊肉爐、麻油雞等溫補佳品，不僅滋養元氣，還能為整年的事業打下基礎。豬腳麵線則象徵去除霉運、祈求平安延壽。

第四招：貼湯圓謝門神，好運連連

在大門上貼上兩顆湯圓，感謝門神護佑，祈願家宅平安、財運亨通，為傳統儀式增添趣味和現代感。

第五招：拜月老求姻緣，愛情圓滿

帶著湯圓與五色絲線到月老廟，祈求良緣圓滿。此儀式寓意幸福美滿、愛情如意。

● 好運生肖TOP3

生肖牛

冬至為生肖牛帶來事業與愛情的雙重突破。工作上如魚得水，處理難題遊刃有餘，並因助人而提升職場人氣，未來發展值得期待。感情方面，單身者魅力上升，有望吸引合適的對象；有伴侶者與家人互動融洽，為感情增溫。

生肖馬

冬至對生肖馬來說是擺脫低潮的轉折點，事業運特別旺，工作表現被上司看重，有升遷或加薪的可能。建議抓住機會充實自己，讓未來更上一層樓。

生肖豬

生肖豬將在冬至後迎來財運暴漲的機會。無論是偏財還是正財，都會有額外收入。建議投資理財時謹慎選擇，便能有效累積財富。此外，感情運也將明顯提升，適合表白或計劃未來。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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