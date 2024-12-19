冬至到健康吃湯圓　屏東衛生局推「3減糖+1增纖」小撇步

▲屏東縣政府衛生局提供吃湯圓營養小撇步 。（圖／衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

冬至將到，為讓民眾安心吃湯圓並減少負擔，屏東縣政府衛生局提供營養小撇步，掌握「3減糖+1增纖」原則，就能聰明吃湯圓、健康又團圓。

縣衛生局表示，冬至吃湯圓是傳統習俗，象徵圓滿及團圓的含義，但民眾常忽略湯圓是由糯米製成，糯米的升糖指數高，且內餡添加的油脂及糖，容易攝入過多糖分，研究顯示血糖高易導致肥胖和身體發炎反應降低抵抗力，因此提供「3減糖+1增纖」原則，讓民眾吃得健康又營養。

1. 少糖低油內餡佳：將一半糯米粉以嫩豆腐取代做成日式豆腐湯圓，提高蛋白質含量，也降低糯米的黏滯性，另可使用天然食材來取代含糖餡料，例如：地瓜、南瓜、芋頭等。

2. 湯底選擇有技巧:湯底可使用無糖麥茶或豆漿來取代黑糖、蜂蜜等甜湯，想要讓味道升級，可加入提味食材，如龍眼乾、紅棗、枸杞，減糖也不減風味；為讓吞嚥狀況不佳的長輩吃得更安全，湯底可運用增稠劑做勾芡。

3. 享用湯圓要適量：10顆紅白湯圓=1顆包餡湯圓(花生、芝麻)=1/4碗飯，2顆包餡湯圓，就等於半碗飯下肚，所以吃湯圓的同時，需減少三餐中的澱粉食物，避免血糖攀升。

4. 多加蔬菜增纖維:鹹湯圓在烹調時可加入多種蔬菜，增加膳食纖維攝取以幫助腸胃蠕動，讓你吃得滿足又健康!

衛生局長張秀君提醒民眾，湯圓是節令美食，如何吃的補又吃的巧，注意食材選擇並控制糖分與熱量攝取，掌握「3減糖+1增纖」原則，增歲不增胖!