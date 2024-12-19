屏縣綠鬣蜥移除教育訓練課程　12／23起開放報名

▲屏縣綠鬣蜥移除教育訓練課程12月23日起開放報名 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為有效因應外來入侵物種綠鬣蜥氾濫，屏東縣政府於12月30日舉辦「綠鬣蜥移除教育訓練課程」，提供民眾有關綠鬣蜥移除的專業知識及操作技能，並確保民眾能夠使用合於規範工具進行有效移除，藉此提升民眾參與綠鬣蜥移除行動的知識與能力，這次訓練採用線上報名方式，有興趣民眾可自12月23日下午17時於屏東縣政府及農業處官網報名。

縣府農業處表示，這次訓練課程將於12月30日於屏東縣政府南棟3樓301多媒體廳進行，報名資格為年滿18歲的屏東縣縣民，將開放150名受訓名額。此外，為確保綠鬣蜥移除行為符合法規並維護動物福祉，完成受訓課程的學員在接受訓練後，必須簽署綠鬣蜥移除公約，內容包括安全注意事項及不可虐待、拍照上傳等爭議性行為。

農業處處長鄭永裕表示，為避免網路上可能出現的詐騙行為，如非縣府所公告訓練相關資訊，民眾應保持高度警覺，切勿輕信非縣府公布的報名訊息，如果在網路社交平台看見相關資訊，應即時向縣府查詢正確資訊，避免受到不實訊息的誤導甚至詐騙。

農業處重申，保護生態環境避免外來種影響生態並非短時間能完成的事，而是一項需要持續推進的長期工作，呼籲本縣縣民成為生態保護的夥伴，積極參與移除外來入侵物種的工作，共同守護屏東的綠色家園，遏制外來入侵物種綠鬣蜥對本土生物多樣性的危害，報名訊息請鎖定屏東縣政府及農業處官網。