守護民眾居家安全　南消七大隊辦複合式老舊建物踏勘救災機器人操作訓練

▲台南市消防局第七大隊於中西區的「賺錢A計劃大樓」進行實地踏勘，藉此了解建築物內的救災動線，進一步強化消防人員在大樓火災現場的救災能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來，複合式老舊建築物發生火災時，往往造成重大傷亡，為避免類似情況再次發生，台南市消防局第七大隊10日於中西區的「賺錢A計劃大樓」進行實地踏勘，藉此了解建築物內的救災動線，進一步強化消防人員在大樓火災現場的救災能力。

本次踏勘主要目的是熟悉大樓內部的空間使用情形、安全梯及消防設備的位置，並根據各樓層的火災特性，預先制定適當的救援路徑與戰術。同時，測試無線電同頻中繼台及手提無線電的通訊狀況，確保在緊急情況下能維持順暢的通訊，迅速有效展開救援行動。

另外，針對未來災害類型多樣化及複雜的大型火災現場，本日亦實地進行消防局採購的救災機器人操作訓練。救災機器人具備遙控移動、直線射水、紅外線熱顯像及五用氣體偵測等功能，能透過遠端操作協助消防人員遠離危險區域，大幅提升救災過程中的安全性。

第七大隊大隊長石家源指出，複合式大樓內部構造複雜，在救災時的疏散與避難規劃上需要格外注意。此次踏勘幫助消防人員更加熟悉大樓內部環境，減少救災過程中迷航的風險，並提升救災效率與團隊默契。

消防局局長李明峯強調，掌握複合式建築物的空間配置與逃生路線是預防火災的重要環節。另外，科技救災日新月異，救災機器人的加入，將使救災更有效率，市民的生命財產安全將更有保障。