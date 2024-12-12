風災重創高樹大津步道待修復 114年奇幻大津停辦

▲風災重創高樹大津步道，奇幻大津114年停辦 。（圖／縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今年農曆年間首度舉辦高樹奇幻大津活動，吸引來自各地遊客夜探光影瀑布之美，口碑爆棚，近日不少網友敲碗期待活動何時再辦理？但由於大津登山步道因受颱風重創尚待修復，基於安全考量，縣府基於安全坘量，停辦114年奇幻大津活動。

今年10月因山陀兒、康芮颱風接連侵襲，帶來的強風豪雨導致高樹大津登山步道坍塌及落石情況頻繁，部分路段地基掏空，土石裸露，大津瀑布原本鋪設的觀景平台也因大水沖刷流失，造成登山步行及觀景的風險。

高樹鄉公所目前著手修復工程，但考量風雨過後，沿路邊坡土石含水量高，土質鬆軟，且山區已損毀的道路修復需要時間，鄉公所除呼籲大家暫時避免登山活動，留意自身安全，屏東縣政府舉辦的114年奇幻大津活動也決定停辦一年。

文化處表示，今年農曆年期間舉辦的奇幻大津活動結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴，成功打響屏北文化觀光品牌，讓屏東在地人、甚至外地遊客都重新認識大津，更為地方產業帶來商機。

縣府強調，基於安全考量及山林復育必要，活動將取消辦理，讓大自然休養生息，維繫良好自然生態與資源保護，增加更多永續發展共存機會。