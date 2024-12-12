　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

風災重創高樹大津步道待修復 114年奇幻大津停辦

▲風災重創高樹大津步道，奇幻大津114年停辦 。（圖／縣政府提供）

▲風災重創高樹大津步道，奇幻大津114年停辦 。（圖／縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今年農曆年間首度舉辦高樹奇幻大津活動，吸引來自各地遊客夜探光影瀑布之美，口碑爆棚，近日不少網友敲碗期待活動何時再辦理？但由於大津登山步道因受颱風重創尚待修復，基於安全考量，縣府基於安全坘量，停辦114年奇幻大津活動。

今年10月因山陀兒、康芮颱風接連侵襲，帶來的強風豪雨導致高樹大津登山步道坍塌及落石情況頻繁，部分路段地基掏空，土石裸露，大津瀑布原本鋪設的觀景平台也因大水沖刷流失，造成登山步行及觀景的風險。

高樹鄉公所目前著手修復工程，但考量風雨過後，沿路邊坡土石含水量高，土質鬆軟，且山區已損毀的道路修復需要時間，鄉公所除呼籲大家暫時避免登山活動，留意自身安全，屏東縣政府舉辦的114年奇幻大津活動也決定停辦一年。

文化處表示，今年農曆年期間舉辦的奇幻大津活動結合在地文化、歷史及產業特色，透過互動裝置設計與光影變幻，帶來一場沉浸式的奇幻饗宴，成功打響屏北文化觀光品牌，讓屏東在地人、甚至外地遊客都重新認識大津，更為地方產業帶來商機。

縣府強調，基於安全考量及山林復育必要，活動將取消辦理，讓大自然休養生息，維繫良好自然生態與資源保護，增加更多永續發展共存機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑
台大名醫性騷6人「已跳槽」　現職醫院強調：內診改其他醫師
快訊／台南警涉當環保蟑螂內鬼　4人遭搜索約談
譚艾珍被詐金額曝！　「協助秘密辦案」慘中招
快訊／台中酒駕男撞7車！　騎士搶救無效亡
LIVE／台大名醫摸進內褲！涉性騷政壇大老媳婦　校方最新回應
快訊／台中東區嚴重車禍！酒駕猛撞7車　1命危
父找她13天絕望身亡　美30歲女「機場神秘失蹤1個月」被發現
尹錫悅戒嚴前下令「控制MBC電視台」！　機密內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

歲末年終送大禮！　崑山科大辦學有成宣布4度調薪

獨居男外出散步迷路　屏東警查身分助返家

獅子鄉獨居男過世　警聯手慈善團體送他最後一程

風災重創高樹大津步道待修復 114年奇幻大津停辦

布袋老婦外出走失　暖警調閱監視器護送回家

嘉基醫院耶誕爵士音樂會　溫馨音樂表演免費入場

嘉義市表揚績優志工　感謝助警犯罪預防及交通宣導

網路遇真愛！　民雄警呼籲別成愛情詐騙受害者

就業中心攜手愛心單車行　修復二手腳踏車暖贈弱勢

塔塔加周邊生態遊程費時2年升級　新增無障礙+手作步道

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

歲末年終送大禮！　崑山科大辦學有成宣布4度調薪

獨居男外出散步迷路　屏東警查身分助返家

獅子鄉獨居男過世　警聯手慈善團體送他最後一程

風災重創高樹大津步道待修復 114年奇幻大津停辦

布袋老婦外出走失　暖警調閱監視器護送回家

嘉基醫院耶誕爵士音樂會　溫馨音樂表演免費入場

嘉義市表揚績優志工　感謝助警犯罪預防及交通宣導

網路遇真愛！　民雄警呼籲別成愛情詐騙受害者

就業中心攜手愛心單車行　修復二手腳踏車暖贈弱勢

塔塔加周邊生態遊程費時2年升級　新增無障礙+手作步道

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

宜蘭三星連環車禍！煞車不及5車撞一堆　橋上排隊畫面曝

應徵同公司職缺！「離職原因要老實說嗎」網一面倒：大家也知道

胡瓜錄影到一半突喊「不錄了」！　康康跪地挽留遭嗆：主持人不只你一個

幫女兒還千萬債「就此失聯」！　78歲秦煌獨住養老院…跌倒摔破頭

快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑

歲末年終送大禮！　崑山科大辦學有成宣布4度調薪

「我現在看起來比我的雙胞胎哥哥小5歲！」實驗見證Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露讓年輕重現

新北U18／欣賞呂彥青「心臟大」　范茗舜不閃躲飆10K

雙城論壇下周登場　陸委會：昨已將同意函、補件資料交北市府

地方熱門新聞

新北某國中11天連2起墜樓！學生洗版換校長　教育局回應了

英語文資優學生有福了南市首創英語文資優教育！

巡查路邊停車懸掛偽造車牌查出車主先生竟是警官

港客遊日月潭迷走逾17km　 信義暖警助返飯店

載明揚罹難消防弟兄遺體回家　蔡連富再捐一台救護車

汽(機)車燃料費補繳　南桃園逾3萬件未繳

淡水古蹟博物館攜手青農　海關碼頭變身市集

新北鶯歌建國休閒廣場翻新　曾明華：打造優質運動環境

台南東區公寓火災南消七大隊及時滅火

財團法人監督自治條例胎死腹中　魏筠痛批

「嘉義市國際管樂節」金獎陣容曝光

新北打造永續農業城市　侯友宜：推動三生優質產業

歡慶國際移民日　新北市圖推動「新住民公益故事團」

屏東縣農漁會改選 屏東檢警調動起來了

更多熱門

相關新聞

113年地方公務人員考試　屏東考區在明正國中

113年地方公務人員考試　屏東考區在明正國中

113年特種考試地方政府公務人員考試及離島地區公務人員考試，於113年12月7日至9日舉行，屏東考區設於屏東縣立明正國民中學（屏東市大連路70號）。

明年役男申請服替代役　12／17起受理甄選

明年役男申請服替代役　12／17起受理甄選

全國首例　屏東縣府訂沙灘車活動管理自治條例

全國首例　屏東縣府訂沙灘車活動管理自治條例

屏東市萬年溪綠鬣蜥入侵　2天抓43隻

屏東市萬年溪綠鬣蜥入侵　2天抓43隻

墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

墾丁國際馬拉松賽　汪宇義、郭紫涵稱霸全馬組

關鍵字：

高樹奇幻大津活動屏東縣政府停辦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面