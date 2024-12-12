雲林消防局提升義消質量　強化科技訓練與精進裝備獲全國第一

▲雲林縣消防局積極推動「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，經內政部消防署綜合評核下，執行績效榮獲特優全國第一名。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣消防局113年度在縣長張麗善及消防局長林文山的帶領下，積極推動「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，藉以提升義消人員的質與量及強化雲林縣防救災能量，經內政部消防署綜合評核下，在全國22個縣市中，執行績效榮獲特優全國第一名。

隨著雲林縣積極推動觀光產業下，造訪草嶺山區人數與日俱增，特別規劃招募居住當地或有興趣之義消人員，辦理義消山域搜救訓練及採購山域搜救相關裝備，讓來自各地的遊客得到守護，另隨著災害型態的多變及國際情勢的緊張，特招募具有特殊技能且有興趣的義消人員，辦理義消特搜訓練及採購特搜個人裝備，藉以強化面對大規模災害之事故現場搜救行動之能量。

▲雲林縣消防局積極推動「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，經內政部消防署綜合評核下，執行績效榮獲特優全國第一名。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣消防局表示，近年雲林縣義消個人防護裝備已陸續全面汰舊換新，依計畫購置義消個人防護裝備，包含消防帽、衣、褲、鞋及手套及空氣呼吸器組並且為全國最迅速完成義消整套個人防護裝備採購。為防範國際情勢緊張及防止大規模災害的發生，依計畫辦理義消人員BLS基本救命術訓練並於結束後配發止血帶，期望人員能學會自助的能力後，進而在重大災害中能達到助人的目標。

此次評比期程長達一年，評分項目從前一年10月是否如期提報細部執行計畫開始，到執行年度規劃辦理訓練、採購招標裝備器材、補助經費核銷及計畫與推廣宣導等，本縣均能如期且快速完成，未來將秉持此精神，持續為提升本縣防救災而努力，致力守護縣民的生命財產安全。

▲雲林縣消防局積極推動「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，經內政部消防署綜合評核下，執行績效榮獲特優全國第一名。（圖／記者王悉宇翻攝）