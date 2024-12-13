屏東救國團騎馬體驗開放報名　盼小朋友來當馬場主人

▲屏東縣救國團於114年1月23日辦理「小騎士騎馬體驗營」。（圖／屏東縣救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣救國團於114年1月23日辦理一梯次「小騎士騎馬體驗營」活動，即日起報名。

屏東縣救國團表示，「童話故事帥氣的白馬王子，動畫中英勇的騎士，都有一匹忠心的馬兒」；這項活動，讓小朋友騎著馬在林中散步、學習養馬知識和馬兒遊戲新體驗，讓孩子們FUN電一整天。

首先由專車帶著小朋友前往台灣馬樂活山莊，並由養馬達人帶領參觀馬場，認識馬兒習性，當一日馬場主人生活。親手餵養馬兒、馬兒刷毛體驗、騎馬探險體驗、彩繪馬蹄鐵趣、馬蹄鐵丟丟樂競賽。從活動中訓練孩子們的耐心和細心，尊重生命和愛惜資源。在遊戲中培養邏輯思考和手眼協調，真正做到邊玩邊學全能鍛鍊。

該梯次的活動期間所有營隊膳食、住宿、交通皆由中國青年旅行社安排辦理，合規合法，請家長們安心報名。歡迎查詢屏東縣救國團官網(http://ptntc.cyc.org.tw/)及臉書粉絲團『屏東縣救國團寒暑期營隊專區』，或電話洽詢（08）7361084分機21承辦人胡昕暐先生。

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