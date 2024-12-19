宜蘭站月台竟有大便！台鐵查到了：80歲女性拉屎後搭車離開

▲台鐵宜蘭站月台遭旅客就地拉屎。（圖／翻攝靠北台鐵臉書）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年4月才剛發生一名男子在自強號拉屎並將糞便塗抹在座椅上，昨(18日)竟又發生有民眾在宜蘭站月台大便，讓民眾傻眼，台鐵調閱監視器畫面發現，竟是一名70到80歲女乘客所為，在月台旁拉屎後隨即搭上南下列車離開。

有網友在臉書社團「靠北台鐵」po出台鐵宜蘭站月台「黃金」照，只見宜蘭站月台邊出現糞便，還有擦拭過衛生紙，讓網友無奈發文：「旅客素質可以再高一點沒有關係」。

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該文也引發網友熱議：「宜蘭站旁邊明明有廁所，是多麼忍不住」、「同一個位置在幾個月前也看到一大坨，更噁心」、「太誇張了吧」。

台鐵事後也接獲通報並調查，台鐵公司表示，昨(18)日清晨有乘車旅客向宜蘭站通報，第二月台北側樓梯圍牆處有排泄物及擦拭過之衛生紙，該站人員接獲通報後立即派員前往該處清理，後由清潔公司人員再次徹底清潔並消毒完畢。

台鐵指出，事後經調閱監視畫面，發現清晨4時許有一年紀約70歲到80歲之女性乘車旅客，因不明原因於該處排遺，後搭乘往花蓮方向南下列車離開。

台鐵表示，已通報轄內各站人員，加強巡視站內場所，避免異常狀況發生，再者，呼籲所有乘車旅客，車站屬於公共場所，環境清潔的需要大家共同發揮公德心一起來維護。