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主管詐領差費遭判刑「嗆要蒐證告發下屬」　台鐵降調拔官

▲▼台鐵,EMU900型,區間車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵一名主管詐領出差費遭判罰，台鐵將其降調拔官。（示意資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一名主管遭檢舉詐領出差費，遭判處拘役80日、罰金10萬元，有員工爆料，該主管事後惱羞成怒，揚言也要蒐集其他員工出差資料查違法和告發，質疑該主管撒網式報復、要玉石俱焚，台鐵卻未對違法主管懲處。台鐵公司表示，已對該主管記過外，12月5日也降調為非主管職。

台鐵一名主管因浮報出差費，遭員工檢舉，經調查後，彰化地方法院日前判決犯詐欺取財罪，判處拘役80日、罰金10萬元，不得緩刑。不過有台鐵員工爆料，指法院開庭結束當天，該名主管即於Line工作群組發文，全文未見檢討自己，而是恐嚇其他員工，指其他人若有違法，他將要告發。

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不具名員工指出，當天該名主管被判有罪後，就在工作群組發文：「據本人事後查證結果，本段浮報出差非常嚴重，自今日起出差申請必需提供開會、會勘、或足以證明有公務性質的出差，並事先申請核准；另浮報不實部分並非段長一人可承擔，本人將依事證直接向管轄地檢署告發，首波會是台南地檢署。」

台鐵員工質疑，該主管之後利用主管職權，大量調取員工過往出差、開會相關資料，試圖從中找尋員工是否有違法之處。被員工檢舉後惱羞成怒，事後氣憤下要遂行其報復之目的。

員工指出，該主管詐領出差費判決出來後，第一時間該單位竟未調整職務，讓他可利用職權對員工進行報復舉動，之後台鐵董事長從其他管道得知竟未處置，因此下令處理，蔡上周才被調離主管職，但台鐵迄今仍未對詐領人有任何內部行政懲處，已被司法定罪的人，台鐵袒護放任其對大批員工進行撒網式報復，要玉石俱焚，令員工心寒。

對此，台鐵公司回應，台鐵公司政風處於113年10月15日接獲該員涉案起訴後，即於同年10月29日進行行政調查，經確認其行為後檢討究責，已予記過行政處分。

台鐵強調，該名前主管已於113年12月5日降調非主管職，12月9日再將該員調離原單位至台鐵公司本部，不可再接觸該段差勤資料，全案均無袒護情事。後續將依判決書再行簽報處理。

台鐵公司表示，台鐵公司員工因工奉派出差報支差旅費，均依「員工國內出差旅費報支注意事項」辦理，依該規定第11點，出差旅費應覈實報支，若有虛報，將從嚴議處。

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