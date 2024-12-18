搶台鐵套卡被嗆「黃牛」吵翻天　排隊男苦笑一下...挨告加工自殺

▲台鐵夢工廠販售限量套卡引起「黃牛代排」糾紛，有民眾因苦笑一下被控加工自殺。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者劉昌松／台北報導

台北車站的台鐵夢工廠專櫃日前推出限量商品時，邱姓女子排隊時，質疑前方一群人是黃牛，被質疑的楊姓女子跳出來，自稱平常資助街友，「現在願意當志工排隊，不行嗎」？此時，另名排隊的陳姓男子苦笑一下，楊女大怒，認為陳男這一笑害她羞憤想死，怒告邱女公然侮辱、陳男加工自殺，台北地檢署18日將兩人處分不起訴。

這個黃牛代排隊鬧劇發生在9月30日，當時台鐵推出「新世代列車盛典紀念套卡」，每人可購3份，一早就有民眾前往排隊，店員發給每人3張號碼牌，該專櫃分配的額度一下就發完了，有人當場就要轉賣，喊價3張號碼牌1千元，排在後方買不到紀念票套卡的邱女，因此質疑：「這樣是黃牛吧？」

一旁的楊姓女子自稱是NGO代表人，每個月花5、6萬資助街友，並詢問排在隊伍前方的民眾「有收到我資助吧？」獲得肯定答覆，楊女接著稱排隊是要成本的，這些街友願意一早5、6點來排隊，這都是成本，並對著其他民眾說：「回去讀書吧，孩子們。」

邱女沒有繼續爭執，只回應：「知道了，謝謝。」沒想到楊女在高談闊論的同時，也拿著手機在拍攝四周，此時剛好拍到隊伍中的陳姓男子無奈地苦笑，楊女抓狂對在場的鐵路警察說，陳男在訕笑她，「讓我覺得羞辱，想要跳軌」，並控告邱女稱她「黃牛」涉嫌公然侮辱，陳男則涉嫌加工自殺，但檢察官調查後，認為沒有犯罪嫌疑，將兩人處分不起訴。