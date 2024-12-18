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日光東照宮「三猿燈座」進駐南港　台鐵攜手東武鐵道推周遊券

▲▼台日鐵道在南港車站展覽，以台鐵「EMU3000型新城際列車」及東武鐵道「SPACIA X 新型特急列車」為主視覺。（圖／台鐵公司提供）

▲台日鐵道在南港車站展覽，以台鐵「EMU3000型新城際列車」及東武鐵道「SPACIA X 新型特急列車」為主視覺。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝台日雙鐵友好締結9週年，台鐵南港車站展覽會場換新裝，以台鐵的「EMU3000型新城際列車」以及東武鐵道的「SPACIA X 新型特急列車」為主視覺，除了升級小火車遊戲台之外，也展出世界遺產「日光東照宮的三猿燈座」。台日鐵道同時推出週遊券，鼓勵台日旅客低碳暢遊。

台鐵與東武鐵道自104年12月18日簽訂雙鐵友好協議推出交換乘車券以來，連續幾年舉辦台日觀光友好的交流活動。108年雙方合作於南港車站辦理「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」後，南港車站更成為促進台日觀光友好推廣的展覽會場。

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▲▼台日鐵道在南港車站展覽，以台鐵「EMU3000型新城際列車」及東武鐵道「SPACIA X 新型特急列車」為主視覺。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台日鐵道友好締結邁9週年。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台日鐵道在南港車站展覽，以台鐵「EMU3000型新城際列車」及東武鐵道「SPACIA X 新型特急列車」為主視覺。（圖／台鐵公司提供）

為延續台日鐵道觀光友好交流，並慶祝台日雙鐵友好協議締結九週年，台鐵公司表示，12月18日再次更新南港車站展覽會場。此次展覽主視覺則為台鐵的「EMU3000型新城際列車」以及東武鐵道的「SPACIA X 新型特急列車」，還升級小火車遊戲台，同時展出了聞名全世界的世界遺產-日光東照宮的三猿燈座，希望能藉由該活動促進台日觀光友好的交流。

台鐵公司指出，此次展覽也以「低碳暢遊」為主題，除介紹台日雙方的新型城際列車外，更推廣台日雙鐵的週遊劵及一日劵，包括台鐵的「內灣線一日週遊券」、「新左營─枋寮一日券」、體驗天燈施放的「平溪線/深澳雙支線一日週遊券」、「東北角一日券」，以及東武鐵道的鬼怒川溫泉區世界遺產景點「日光周遊券」、具江戶時代風情的「川越周遊券」，提供台日民眾旅遊時的交通新選擇。

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關鍵字：

台日友好南港車站台鐵東武鐵道世界遺產

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