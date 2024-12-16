北迴線崇德-和仁「周六起雙線通車」　台鐵推明年花東振興方案

▲擁有台灣最美觀光列車之稱「鳴日號」，將於12月21日啟程前往花東。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年7月凱米颱風來襲，沖毀的台鐵北迴線西小清水溪橋，崇德至和仁段僅能以單線運轉，台鐵工程人員趕工已完成新橋，將於12月21日恢復雙線通行，台鐵公司今宣布，觀光列車「鳴日號」在周六搭載旅遊業者，前往花蓮，研議明年振興花東觀光的具體措施。

台鐵公司指出，鳴日號鈦金屬車頭牌以「風景中見列車，列車即是風景」為題設計，以鏡面反映出沿線大地風景之美；牌面上淺刻具現代感的微笑V型曲線，十層環狀基礎結構，寓意十全十美、圓滿成功，期扮演火車頭角色帶領鐵道觀光迎來嶄新的「明日」。

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▲鳴日號鈦金屬車頭牌以「風景中見列車，列車即是風景」為題設計。（圖／台鐵公司提供）

0403強震、颱風重創花東觀光產業，台鐵公司指出，周六將與雄獅一同邀集旅遊業者，搭乘台鐵指標性美學復興的觀光列車「鳴日號」，前往花東商議明年振興觀光作為，激盪出更多不同的火花及創意，期許花東觀光再次復興，啟動觀光新時代。

台鐵公司表示，冬季的花東不僅有迷人的溫泉，更有豐富的自然景觀與文化魅力等著大家來發掘。走進花蓮，可以在瑞穗溫泉中放鬆身心，也可以體驗花蓮的壯麗山海、原住民文化和當地的美食。

▲台鐵指標性美學復興的觀光列車「鳴日號」。（圖／台鐵公司提供）

前往台東體驗台灣三大名泉—知本溫泉帶來的暖心舒適，或者到鐵花村音樂聚落享受純粹的在地音樂表演。不論是身心放鬆或是文化體驗，花東都是最佳選擇，搭乘火車來趟輕旅行，親身體驗花東之美。