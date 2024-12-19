高雄高球場陷租約爭議！宣布熄燈仍營業　市府展鐵腕內幕曝光

▲陳其邁在總質詢時出示高爾夫球場被查獲禁止使用的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

營運63年的高雄高爾夫俱樂部與市府陷入租約糾紛，雖然市府祭出手段要鐵腕收回，但球場方面至今仍持續營運，整件事陷入僵局。但知情人士強調，市府會鐵腕收回，是因為經營者高雄陳家長期違法，甚至在水保地違法使用農藥，事態嚴重，市府為了市民健康，才出重手希望徹底處理。

今年10月，高雄市政府工務局發文給高雄高爾夫俱樂部，要求於11月底前返還土地，此事立即引發南部高爾夫球圈熱議。據了解，雖然球場對外表示已於11月底熄燈，但事實上至今仍持續低調維持營運，市府也前往貼出公告，雙方陷入僵局。

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面對外界質疑，業者方面回覆《ETtoday新聞雲》表示，目前高雄市政府先就無權占有補償金部份，向高雄地方法院提起假扣押程序，高雄高爾夫俱樂部則在法律程序完成收回土地點交土地前，現今努力維持球場堪用狀態，並提供給臨場來賓使用。

▲高雄高球場陷租約爭議仍持續營業，市府貼出公告。（圖／民眾提供）

回顧這起爭議，根據資料記載，高雄高爾夫球場的起源是1960年代左右，當時由軍方協助開闢現址，經營者則向前高雄縣府租用。隨著縣府1977年起課徵地價稅，中央政府在1981年實施高爾夫球場管理規則後，經營者不但沒有配合申請合法身份，更仗著自己與政商人士的關係多次欠租。

以2001年至2004年為例，業者總計欠租7400萬， 一名縣府時期退休官員回憶表示，經營方不但欠租，而且一直沒有做好污水處理與水保截流等措施，更屢次與縣府有法律糾紛。

▲▼高雄高爾夫俱樂部宣布熄燈號，結束63年營運歷史（圖／民眾提供）

然而，當時的高雄縣議會積極介入，最終讓經營者多次延長租約，最近一次續約，是2019年12月韓國瑜市長任內簽訂4年租約，期間回溯自2019年7月開始，至2023年6月30日止，此時的經營者，是高雄陳家第四代陳建甫。

知情人士透露，陳其邁市府在2023年檢視經營者履約情況，注意到有所謂公益條款，可以讓年租金9000萬打六折為5400萬，換算面積等同每坪297元；但公益條款必須落實開放部分空間給市民使用、市民打球七折優惠、提供學校教學使用等事項，可是高雄陳家全部都沒有做到，不僅如此，在租約期滿後，仍舊拖欠租金。

市府在2024年4月要求討論租金與水保措施等事項，如同石沈大海、遭到陳家置若罔聞，無視市府，甚至直接將租金打折後的支票寄給市府，意圖霸王硬續約。

▲高爾夫球場被查獲禁止使用的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

知情人士進一步說，最嚴重的事情是，高雄高爾夫球場位於澄清湖水源保護區一帶，且鄰近仁武、三民、鳳山等人口密集區，約78萬人，這片土地對於飲用水質、水保滯洪等有非常重要的角色，可是高雄陳家過去便因水保措施與污水截流等爭議導致申請合法無法過關。

而且2024年8月及10月，高球場更遭市府兩度查獲違法噴灑禁藥「毒絲本」，查扣495罐農藥，並依農藥管理法、水汙染防治法、飲用水管理條例、水土保持法等，罰鍰共130萬元。

▲高爾夫球場被查獲的非法農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「如果市府沒有鐵腕作為，那真的是對市民無法交代！」 市府欲收回球場土地的消息曝光後，高爾夫俱樂部成員與員工也相繼組成自救會，希望爭取權益。

一名成員私下表示，如果有轉圜餘地，能夠符合法律規範，成員們一定會積極配合，畢竟能夠兩全其美是最好的，可是11月底召開臨時會員大會時，「陳建甫竟然當著大家的面落跑，不願交出經營權，真的很可惡，根本是糟蹋其他會員。」這名會員說，希望陳家有誠意解決問題，如果沒有，也不要拖累想解決事情的人。

根據市府公開資訊，未來高爾夫球場土地收回後，將結合既有雙湖公園，將總計約384公頃的綠地開放給全體市民使用，規劃53萬噸量體滯洪池，提升鳥松、三民、鳳山等鄰近地區的防洪量能，也會設置適合全年齡民眾休憩的友善設施。

知情人士強調，這件事情其實很單純就是為了市民權益著想，「有些評論寫得好像美劇紙牌屋一樣，實在是太誇張了。」

對此，業者方面表示，高爾夫俱樂部自高雄球場籌建營運迄今已逾63年，連續37年配合體委會、高爾夫球協會舉辦國際級「高雄公開賽」，故俱樂部會員認為球場存續是高雄市民重大權益，故會員大會決議：盡最大努力改善缺失，以最大誠意與高雄市政府協商繼續承租球場土地，另外在法律容許的範圍內，正常維持球場狀態與營運。



至於被質疑的公益條款部份，業者表示，球場多年來積極培訓大量青少年選手（現有22名青少年培訓）、協助高雄市高爾夫球重點學校（中正高中與三民高中）選手以低廉價格下場實地訓練、37年每年資助協助舉辦各項公開賽（包括國際級高雄高爾夫球公開賽）、資助高雄地區優秀選手赴美訓練及比賽經費、與賞鳥協會共建園區賞鳥設施。

另外，在環境部公告陶斯松（俗稱毒斯本）允許在環境用藥期間，本球場在植栽草皮顧問謝清祥（屏東科技大學教授）的指導下，有依規少量的使用。後因農委會111年11月14日最新公告「陶斯松在113年4月1日起禁止使用」，本球場即自112年12月起未再使用該産品。