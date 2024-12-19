　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄高球場陷租約爭議！宣布熄燈仍營業　市府展鐵腕內幕曝光

▲陳其邁在總質詢時出示高爾夫球場被查獲的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁在總質詢時出示高爾夫球場被查獲禁止使用的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

營運63年的高雄高爾夫俱樂部與市府陷入租約糾紛，雖然市府祭出手段要鐵腕收回，但球場方面至今仍持續營運，整件事陷入僵局。但知情人士強調，市府會鐵腕收回，是因為經營者高雄陳家長期違法，甚至在水保地違法使用農藥，事態嚴重，市府為了市民健康，才出重手希望徹底處理。

今年10月，高雄市政府工務局發文給高雄高爾夫俱樂部，要求於11月底前返還土地，此事立即引發南部高爾夫球圈熱議。據了解，雖然球場對外表示已於11月底熄燈，但事實上至今仍持續低調維持營運，市府也前往貼出公告，雙方陷入僵局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對外界質疑，業者方面回覆《ETtoday新聞雲》表示，目前高雄市政府先就無權占有補償金部份，向高雄地方法院提起假扣押程序，高雄高爾夫俱樂部則在法律程序完成收回土地點交土地前，現今努力維持球場堪用狀態，並提供給臨場來賓使用。

▲▼高雄高球場陷租約爭議仍營業　知情人士揭「市府鐵腕」內幕。（圖／民眾提供）

▲高雄高球場陷租約爭議仍持續營業，市府貼出公告。（圖／民眾提供）

回顧這起爭議，根據資料記載，高雄高爾夫球場的起源是1960年代左右，當時由軍方協助開闢現址，經營者則向前高雄縣府租用。隨著縣府1977年起課徵地價稅，中央政府在1981年實施高爾夫球場管理規則後，經營者不但沒有配合申請合法身份，更仗著自己與政商人士的關係多次欠租。

以2001年至2004年為例，業者總計欠租7400萬， 一名縣府時期退休官員回憶表示，經營方不但欠租，而且一直沒有做好污水處理與水保截流等措施，更屢次與縣府有法律糾紛。

▲▼高雄高爾夫球場,高雄高爾夫球俱樂部。（圖／民眾提供）

▲▼高雄高爾夫俱樂部宣布熄燈號，結束63年營運歷史（圖／民眾提供）

▲▼高雄高爾夫球場,高雄高爾夫球俱樂部。（圖／民眾提供）

然而，當時的高雄縣議會積極介入，最終讓經營者多次延長租約，最近一次續約，是2019年12月韓國瑜市長任內簽訂4年租約，期間回溯自2019年7月開始，至2023年6月30日止，此時的經營者，是高雄陳家第四代陳建甫。

知情人士透露，陳其邁市府在2023年檢視經營者履約情況，注意到有所謂公益條款，可以讓年租金9000萬打六折為5400萬，換算面積等同每坪297元；但公益條款必須落實開放部分空間給市民使用、市民打球七折優惠、提供學校教學使用等事項，可是高雄陳家全部都沒有做到，不僅如此，在租約期滿後，仍舊拖欠租金。

市府在2024年4月要求討論租金與水保措施等事項，如同石沈大海、遭到陳家置若罔聞，無視市府，甚至直接將租金打折後的支票寄給市府，意圖霸王硬續約。

▲陳其邁在總質詢時出示高爾夫球場被查獲的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高爾夫球場被查獲禁止使用的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

知情人士進一步說，最嚴重的事情是，高雄高爾夫球場位於澄清湖水源保護區一帶，且鄰近仁武、三民、鳳山等人口密集區，約78萬人，這片土地對於飲用水質、水保滯洪等有非常重要的角色，可是高雄陳家過去便因水保措施與污水截流等爭議導致申請合法無法過關。

而且2024年8月及10月，高球場更遭市府兩度查獲違法噴灑禁藥「毒絲本」，查扣495罐農藥，並依農藥管理法、水汙染防治法、飲用水管理條例、水土保持法等，罰鍰共130萬元。

▲陳其邁在總質詢時出示高爾夫球場被查獲的農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高爾夫球場被查獲的非法農藥 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「如果市府沒有鐵腕作為，那真的是對市民無法交代！」 市府欲收回球場土地的消息曝光後，高爾夫俱樂部成員與員工也相繼組成自救會，希望爭取權益。

一名成員私下表示，如果有轉圜餘地，能夠符合法律規範，成員們一定會積極配合，畢竟能夠兩全其美是最好的，可是11月底召開臨時會員大會時，「陳建甫竟然當著大家的面落跑，不願交出經營權，真的很可惡，根本是糟蹋其他會員。」這名會員說，希望陳家有誠意解決問題，如果沒有，也不要拖累想解決事情的人。

根據市府公開資訊，未來高爾夫球場土地收回後，將結合既有雙湖公園，將總計約384公頃的綠地開放給全體市民使用，規劃53萬噸量體滯洪池，提升鳥松、三民、鳳山等鄰近地區的防洪量能，也會設置適合全年齡民眾休憩的友善設施。

知情人士強調，這件事情其實很單純就是為了市民權益著想，「有些評論寫得好像美劇紙牌屋一樣，實在是太誇張了。」

對此，業者方面表示，高爾夫俱樂部自高雄球場籌建營運迄今已逾63年，連續37年配合體委會、高爾夫球協會舉辦國際級「高雄公開賽」，故俱樂部會員認為球場存續是高雄市民重大權益，故會員大會決議：盡最大努力改善缺失，以最大誠意與高雄市政府協商繼續承租球場土地，另外在法律容許的範圍內，正常維持球場狀態與營運。

至於被質疑的公益條款部份，業者表示，球場多年來積極培訓大量青少年選手（現有22名青少年培訓）、協助高雄市高爾夫球重點學校（中正高中與三民高中）選手以低廉價格下場實地訓練、37年每年資助協助舉辦各項公開賽（包括國際級高雄高爾夫球公開賽）、資助高雄地區優秀選手赴美訓練及比賽經費、與賞鳥協會共建園區賞鳥設施。

另外，在環境部公告陶斯松（俗稱毒斯本）允許在環境用藥期間，本球場在植栽草皮顧問謝清祥（屏東科技大學教授）的指導下，有依規少量的使用。後因農委會111年11月14日最新公告「陶斯松在113年4月1日起禁止使用」，本球場即自112年12月起未再使用該産品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
冷氣團發威　他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆
快訊／救出6人！　仍有13人待援
快訊／全聯倉儲惡火　空拍畫面曝！他淡定滑手機
快訊／全聯倉儲大火！　救援畫面曝
AV女神小宵虎南來台送醫！　活動中斷道歉了
快訊／救出3人！1員工跳樓命危　仍有16人受困
快訊／全聯台中倉儲大火　業者回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想哭

冷氣團發威！他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆　一票點頭

汪汪隊畢業！新北6警犬光榮退役　血跡偵蒐犬「福星」破獲分屍案

台達電員工墜樓亡！「內部對話」流出...疑遭霸凌釀憾事

超低溫！合歡山區有結冰機率　翠峰至大禹嶺不排除警性封閉

「班班喝鮮奶」喊卡　乳協遺憾：盼納入營養午餐

高雄高球場陷租約爭議！宣布熄燈仍營業　市府展鐵腕內幕曝光

10月男嬰打卡介苗3個月…腫成小籠包還流一整條膿！家長嚇壞

台大法律女「連考3年律師落榜」！崩潰看身心科　過來人這樣建議

直擊／英熙娃娃「消風」被蓋布袋！　亮相1天就下班...原因曝光

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想哭

冷氣團發威！他聽同事談8年前「台北冷到下雪」驚呆　一票點頭

汪汪隊畢業！新北6警犬光榮退役　血跡偵蒐犬「福星」破獲分屍案

台達電員工墜樓亡！「內部對話」流出...疑遭霸凌釀憾事

超低溫！合歡山區有結冰機率　翠峰至大禹嶺不排除警性封閉

「班班喝鮮奶」喊卡　乳協遺憾：盼納入營養午餐

高雄高球場陷租約爭議！宣布熄燈仍營業　市府展鐵腕內幕曝光

10月男嬰打卡介苗3個月…腫成小籠包還流一整條膿！家長嚇壞

台大法律女「連考3年律師落榜」！崩潰看身心科　過來人這樣建議

直擊／英熙娃娃「消風」被蓋布袋！　亮相1天就下班...原因曝光

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

企鵝家族搖屁屁散步！　旭山動物園迎雪季幫國王企鵝增加運動量

工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想哭

RICHARD MILLE藍寶石水晶錶殼大膽鑲鑽　淡紫色首發　

第三屆「新竹AIoT加速器」頒創新卓越獎　青創ｘ企業合作實證創雙贏

小飛機墜毀2死！「撞進建築」大火狂竄　機師絕望通話：我們失控了

鄭文燦出庭「堅稱未收賄500萬」質疑違法監聽　12／30再度開庭

台女星斜槓YTR「賺得比通告費多」！點閱數超火 認：案子比演藝工作多

日央總裁喊「不急著升息」　換日圓刷「0.2122」1個月最甜價

川普力推的神藥！瘧疾藥治療新冠研究疑點多　國際期刊撤稿

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

冬至吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

日妹來台當啦啦隊　被「台灣人不會提早到」改變

國文模擬考「銀蠹魚游出來」　答案惹怒高中生

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉通知惱羞：都看完了

今雨擴全台！　2波恐跌破10℃時間曝

水逆終於結束！冬至「5星座大翻身」事業超旺

實際溫度10度↑！台人見「體感溫度」全崩潰

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

英熙娃娃「消風」被蓋布袋！亮相1天就下班

英熙娃娃「消風」被蓋布袋！亮相1天就下班

全球爆紅的Netflix韓國原創影集《魷魚遊戲》第二季即將開播，其中角色「英熙」將現身高雄港，預計21日起展開為期16天的「1.2.3. 高雄人」活動。有民眾拍下昨(18日)巨型英熙娃娃已進行充氣的畫面，網友直呼「晚上會很可怕」。不過記者今天上午直擊，英熙娃娃已洩氣且被「蓋布袋」，據悉是受天氣狀況影響，預計下午視狀況才會完成充氣。

死亡車禍！18歲大學生慘遭聯結車輾斃

死亡車禍！18歲大學生慘遭聯結車輾斃

天冷狂噴淚！竟是「皮蛇爬進眼睛」

天冷狂噴淚！竟是「皮蛇爬進眼睛」

即／高雄豪宅工地前驚現天坑　連續壁破洞漏水惹禍

即／高雄豪宅工地前驚現天坑　連續壁破洞漏水惹禍

澄清湖棒球場要擺脫孤島　高市府比照美日職棒園區：改造鳥松鳳山

澄清湖棒球場要擺脫孤島　高市府比照美日職棒園區：改造鳥松鳳山

關鍵字：

高雄高爾夫租約糾紛自救會土地收回

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

林襄回應黃小柔發文了

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面