澄清湖棒球場要擺脫孤島　高市府比照美日職棒園區：改造鳥松鳳山

▲澄清湖棒球場 。（圖／高雄市運發局提供）



記者陶本和／台北報導

澄清湖棒球場早期設於舊的高雄縣郊，沒有捷運也沒有配套機能，淪為一座孤島，也影響過去中職球隊經營；不過，內政部昨天（17日）通過澄清湖特定區的新都市計畫，為高雄市府注入強心針。高市府人士表示，短期來說，澄清湖可望跟上台北大巨蛋、台中洲際棒球場，啟動商業或飯店的進駐投資；長期方面，則透過Y3及Y4雙捷運，加上高雄長庚人潮，以及鳥松、鳳山周邊聚落的消費力，還能搭配高雄既有的演唱會熱潮。

今年10月，幾位台南市議員注意到，占地30多公頃的台南安南區亞太棒球訓練中心（亞太棒球村）即將完工，但市府年初以促參條例招商卻流標。事實上，不排除其周邊缺少捷運或軌道運具，也無轉運站或配套的商業機能，有民代便公開表達憂心，認為雖然亞太棒球村設置七個大小功能不同的棒球場，但沒有規劃配套的休閒產業用地，未來園區在職棒賽事之外時間，勢必淪為蚊子館。

在鄰近的高雄市方面，澄清湖棒球場早期設於舊高雄縣郊，沒有捷運經過，又欠缺配套機能，導致它成為一座孤島，這確實影響過去高屏雷公隊與中職La New熊，都因經營不善退出。因此，以自身過往經驗為鑑，高雄市政府近來採取結合運動、娛樂、消費、交通、醫療等不同產業的策略，內政部昨天（17日）通過澄清湖特定區的新都市計畫，注入一劑強心針。

一位高市府人士接受訪問時表示，他們是根據美日職棒發展經驗，球場要能活化或吸引民眾到場，配套的機能和交通是否便利，是重要條件，像西武隊就把興建主場興鐵道開闢結合在一起。

▼高雄澄清湖棒球場。（圖／記者許宥孺攝）



因此，對於這項都市計畫，高市府人士說，它為黃線Y3、Y4站提供必需的基地，結合車站與擴充機能的規劃，對鳥松區及本館、澄清路赤山地區居民都有幫助；他也不諱言說，尤其人口高齡化，長庚醫院旁捷運Y4站的開闢，對長輩就醫或探病，都相當重要。

高市府人士說，澄清湖特定區都市計畫案昨通過後，棒球場旁配套有運動健康休閒產業用地，合計面積近9公頃，輔以Y3與Y4捷運站的聯開案，可開闢類似日本東京巨蛋、千葉羅德主場的運動休閒娛樂園區，融合體育與商業發展。

該人士指出，澄清湖棒球場位於合併後的大高雄中心區位，有捷運交通又有周邊新興重劃區的消費力，未來若在球場旁新建體育或休閒產業，輔以兩座捷運站體聯開的多元機能，相信對民間企業包括職棒球團擴大投資，勢必會很有吸引力。

總體而言，對於未來的期待，該人士表示，短期來說，澄清湖可望跟上台北大巨蛋、台中洲際棒球場的腳步，啟動商業或飯店的進駐投資；長期方面，則透過Y3及Y4雙捷運站，加上高雄長庚每天上萬人次客群，以及鳥松、鳳山周邊聚落的消費人口，球場還可搭上演唱會熱潮，提供除了左營世運體育場及巨蛋體育館之外，滿足台灣音樂與表演產業需求。