快訊／高雄美術館豪宅工地前驚現天坑　疑連續壁破洞漏水惹禍

記者賴文萱、吳世龍、吳奕靖／高雄報導

高雄鼓山區美術東二路一處建案工地，今（18）日15時建案周遭發生路面塌陷，經了解，下陷面積約7坪。目前下陷部分工地已用帆布覆蓋。警方獲報後也到場派員緊急交通管制，避免危害發生。

▲高雄美術館豪宅建案工地路面塌陷，下陷達7坪緊急管制。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄美術館豪宅建案工地路面塌陷，下陷達7坪緊急管制。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步了解，起因為工地昨（17）日發現連續壁有破洞漏水情形，遂實施止水工程，今日15時許發現水流量擴大、人行道有地層下陷狀況，為避免災情擴大，立即通報警方並緊急施作回填工程中。

目前警方先行派員於現場交管，管制美術東二路（明誠四路與美術東五路段）南北向車輛，避免危害發生。

▲高雄美術館豪宅建案工地路面塌陷，下陷達7坪緊急管制。（圖／記者吳世龍攝）

工務局表示經接獲通知，第一時間由建築管理處謝副處長率員並會同建築師公會以及土木技師公會代表到埸勘查，經公會技師判斷，下陷狀況已穩定，現場並無人員傷亡情形。 工務局立即要求承造人勒令停工並持續施作連續壁外止水灌漿預防二次災害及持續監測鄰近路面狀況，同步通知各民生管線單位進行管線檢視。 另交通局及警察局也已就該區域交通進行監控，目前美術東二路(明誠路至美術東五路)路段，已由警察局鼓山分局交通分隊派員封閉該路段(並未影響到明誠路東西向通行)，並協助指揮疏導車流；交通局也在CMS進行登載，並連絡警廣通知用路人改道訊息(將呼籲用路人改道中華路及馬卡道路)。 林欽榮副市長表示，已責成工務局建管處要求承造人改善期間定期確認監測數據，並要求本府各相關單位保持警戒，包含現地交通的疏導指揮、以及工地坍塌監挖及防止二度坍塌之控制。同時也指示市府挖管中心啟動管線監控機制，要求各管線單位即刻至現場，就轄管線管路即刻進行檢查。目前獲報警監系統、路燈及交通號誌均正常運作。