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天冷狂噴淚！他誤認乾眼症點藥水　竟是「皮蛇爬進眼睛」險失明

▲眼藥水,眼睛,保養。（圖／達志示意圖）

▲眼睛疼痛且淚流不止，不見得是乾眼症。（圖／達志示意圖）

記者許宥孺／高雄報導

冬天冷空氣乾燥會導致淚液分泌，一名男子日前右眼狂噴淚、有異物感，以為是乾眼症，沒想到就醫檢查時，視力只剩0.3，醫師檢查後，發現男子的右眼嚴重角膜炎，並呈現樹枝狀，是帶狀疱疹臨床症狀，經過安排治療，2周後視力已回到0.9。醫師表示，帶狀疱疹就是俗稱的皮蛇，患者普遍在幼時曾感染水痘，但潛藏病毒會在免疫力低下、失眠、冬季時誘使復發。

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺翻攝）

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，冬天易誘發腦中風、心血管等疾病，乾眼症也常在冬天加劇，這個季節出現眼睛疲勞、異物感、眼球痠痛，千萬別以為只是乾眼症，若一直點人工淚液導致症狀更嚴重，要小心可能是會造成失眠的疱疹角膜炎。

▲右眼可見樹枝狀角膜炎。此為典型的帶狀疱疹引起的病變形狀。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林男的右眼可見樹枝狀角膜炎，為典型的帶狀疱疹引起的病變形狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

洪啟庭表示，近期收治2名個案，其中一名75歲林姓男子，因前陣子冷空氣南下，不僅半夜頻尿，右眼還出現異物感、狂流淚，一直點人工淚液卻不見起色，經就醫檢查後，發現視力只有0.3，且角膜已有水腫與病變。經過裂隙燈下觀察病灶，發現右眼呈樹枝狀角膜炎，為疱疹病毒明顯臨床病症，經治療後，2週後已痊癒，最佳視力回到0.9。

另一名65歲陳姓女子，為了驅寒，睡前都會喝2杯溫咖啡暖身，沒想到一周後，左眼出現畏光、視力模糊、眼眶脹痛情形，點人工淚液也不見起色，不僅如此，連鼻尖也冒一片水泡和紅疹。她就醫檢查後，發現左眼角膜水腫；出現深又粗的裂痕，最佳視力只剩0.1，經裂隙燈下檢查，也同樣呈現樹枝形狀的角膜炎。女子經過治療後，2周後最佳視力也回到0.8。

▲▼帶狀疱疹角膜炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳姓女子的鼻尖長出水泡和紅疹。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼帶狀疱疹角膜炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳女的左眼出現更巨大的樹枝形狀角膜炎。（圖／記者許宥孺翻攝）

洪啟庭指出，帶狀疱疹病毒和水痘病毒，都屬於同一種病毒。通常是幼兒或10歲以前的學童，就會感染水痘。而當水痘痊癒後，病毒卻躲到脊椎的「背根神經節」永久潛伏，等到特殊時刻，由神經皮節，到身體表層，將出現水泡或「皮蛇」，終其一生，都有再復發的機率。發生時間點多在出現重大外傷後、嚴重發燒、長期使用影響免疫力的藥物、心理因素或工作壓力、免疫力低下、60歲以上長者、寒冷冬季或嚴重失眠，極有可能誘使病毒復發。

洪啟庭表示，這2名患者誘發皮蛇都有其原因，林姓男子因前列腺肥大，小便無法一次解乾淨，加上冬天頻尿，晚上至少會起床小便8次，已嚴重影響睡眠品質，造成帶狀皰疹誘發。而陳姓女子則因睡前喝咖啡導致整夜睡不著，整晚幾乎只睡4小時，失眠又焦慮的情況下，導致免疫力低下。

洪啟庭執行長表示，帶狀皰疹病毒(皮蛇)好發位置以胸部、腰部與臉部居多，值得注意的是，侵犯顏面三叉神經第一支，就可能侵犯眼睛。換言之，只要外表發現鼻尖位置的水泡，有刺痛與觸電般的抽痛，就要高度注意，恐導致樹枝狀角膜炎、虹彩炎合併青光眼、角膜潰瘍，甚至侵犯視網膜，失明機會很高。縱使藥物控制得宜，倘若侵犯病灶過深，也可能形成角膜混濁與結疤，若在中央角膜位置，則可能永久失明。

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