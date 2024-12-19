直擊／英熙娃娃「消風」被蓋布袋！　亮相1天就下班...原因曝光

記者許宥孺／高雄報導

全球爆紅的Netflix韓國原創影集《魷魚遊戲》第二季即將開播，其中角色「英熙」將現身高雄港，預計21日起展開為期16天的「1.2.3. 高雄人」活動。有民眾拍下昨(18日)巨型英熙娃娃已進行充氣的畫面，網友直呼「晚上會很可怕」。不過記者今天上午直擊，英熙娃娃已洩氣且被「蓋布袋」，據悉是受天氣狀況影響，預計下午視狀況才會完成充氣。

▲英熙娃娃昨日首亮相。（圖／翻攝自高雄點）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《魷魚遊戲》第2季的全球城市串連宣傳活動，將以高雄作為台灣的主要宣傳據點，使高雄港灣美景躍升國際，12月21日正式揭開「1.2.3. 高雄人」活動，將有巨型角色裝置「英熙」出現在高雄港周邊。

昨日工作人員在高雄港17號碼頭進行充氣，招牌的齊瀏海、雙馬尾與黃色衣服現身，俐落的雙眼讓網友直呼「有點恐怖」、「晚上會嚇到」、「晚上小孩看到應該會罵罵浩」、「還好不是農曆七月」。

▲受天氣影響，英熙娃娃暫時被蓋布袋。（圖／記者許宥孺攝）

記者今日上午前往17號碼頭，但已不見英熙娃娃，後來發現橘黃色漂浮物出現在珊瑚礁群，經比對後，確認是巨型英熙娃娃，但英熙的臉已被黑色布幕蓋住。

據悉，昨日英熙娃娃並未完成充氣，受天氣狀況影響，工作人員已先將它洩氣處理，今日下午將視天氣狀況再決定是否充氣，目前現場也拉上警戒線。

「1.2.3. 高雄人」，在21日當天有多項限定活動在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，白天10點有全球最大的巨型英熙娃娃亮相，下午5點30分，則有粉紅守衛集結，民眾也可以穿上自己的粉色服裝共同參與。

▲《魷魚遊戲》彩繪輕軌已上路。（圖／記者許宥孺攝）

晚間6點40分至6點50分之間，則有《魷魚遊戲》主題港灣無人機大秀，長達10分鐘的無人機演出，將出現許多劇中代表圖案，甚至可能有第二季的彩蛋隱藏在其中。高雄輕軌推出的粉紅《魷魚遊戲》彩繪列車也已亮相，穿梭在高雄市區，民眾可以透過連結查詢列車動態。