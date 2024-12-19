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卓榮泰：明年科技預算1965億　建構主權AI促企業轉型

▲行政院長卓榮泰出席「IT Matters Awards」頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

4年召開1次的全國科學技術會議18日落幕，行政院長卓榮泰表示，科技創新日新月異，未來科技發展的討論可以更密集，台灣不但要維持在硬體製造的領先，還要建構主權AI。

他指出，中央政府明年度科技預算編列新台幣1965億元，將投入具有台灣特色元素的科學研發，政府也會協助中小微企業及傳統產業轉型升級。

每4年召開1次的行政院全國科學技術會議16日登場，聚焦智慧科技、創新經濟、均衡社會、淨零永續等4大主軸，議程一共3天，18日發布總結報告並舉辦閉幕式。

卓榮泰在閉幕致詞中表示，科技創新日新月異，科技發展的討論可以更密集，讓科技發展貼近國家發展需要，政府將作為科技發展的後盾，不但要維持台灣在硬體製造的領先，還要建構主權AI。

卓榮泰指出，中央政府明年度的科技預算已編列1965億元，較今年增加77億元，將投入具有台灣特色元素的科學研發。同時，政府也會協助中小微企業及傳統產業轉型升級，以健全台灣的垂直供應鏈。

卓榮泰說，為了打造均衡台灣，政府將結合在地發展特色提出六大區域發展計畫，像是桃竹苗大矽谷、中部精密智慧新核心、大南方新矽谷等；他也強調，前瞻技術就是國家前進的動力，將透過跨部會積極推動跨領域研發創新，以及跨世代培育人才，支持政府完成重要施政。

這次全科會中有產業界代表呼籲台灣科技預算應年年成長10%，行政院政委、國科會主委吳誠文在會後記者會表示，預算須經行政院以及主計總處、財政部等多方思考，但身為科技政委，他將協助各部會盡力爭取科技預算；至於碳費收入能否撥入科研經費，尚須跨部會溝通。

吳誠文進一步指出，預計10年投入3000億元經費的晶創計畫，並未排擠中小微企業，從明年度開始，就會積極協助中小微企業發展；也就是說，晶創計畫除持續協助發展前瞻、先進製程技術，政府也鼓勵晶片設計業者使用有效製程，協助傳統產業、甚至是百工百業發展。

此外，根據國科會總結報告，智慧科技主軸方面，台灣將透過半導體優勢與跨國、跨業、跨域合作，並強化無人機、衛星、機器人等關鍵技術，擴大AI在百工百業的普及應用，建立民主夥伴韌性供應鏈，同時培育、延攬前瞻跨領域人才。

創新經濟主軸方面，經濟部總結報告指出，政府將持續推動AI產業化、產業AI化，協助中小企業雙軸轉型，推動智慧機械AI軟硬體設備串聯，及機器手臂驅動的智慧製造與應用，擴大金融科技應用，並優化「可信任生成式AI對話引擎」（TAIDE）模型和AI生態系；同時，科專經費也將持續挹注傳統產業。

針對均衡社會主軸，衛生福利部總結報告指出，將公私協力發展智慧醫療，推動長照3.0與在宅醫療，建立高韌性的科技防疫系統；運用AI技術預測需求，優化控制系統，結合智慧廊道、車聯網技術，提升交通效率與安全。

至於淨零永續主軸，環境部總結報告指出，除推動永續生產與消費循環經濟、發展材料循環技術，培植在地綠色供應鏈，也將建立淨零排放分析平台評估模型等，並導入AI科技，發展智慧監測、預警技術、即時反應系統等，完善氣候變遷調適能力、基礎建設。

根據環境部總結報告，政府將發展永續且安全的多元綠能，推動深度節能與儲能科技、完善智慧電網、發展碳捕捉與封存技術並推動場域驗證，並強化智慧電網與儲能前瞻科技的研究量能、培育高階研發人才，發展必要的節電科技與產業自主技術。

國科會表示，這次全科會結合實體出席及線上直播的參與管道，出席現場討論者近1500人次，其中有37%來自產業界，31%來自學研界。

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