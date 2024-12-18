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快訊／換臉A片海撈1200萬判囚5年入監　法院再判小玉賠6女185萬

▲▼換臉案小玉出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲小玉「換臉A片案」判刑定讞入監。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

網紅小玉（本名朱玉宸）接受網友匯款客製化台灣知名女性變臉A片，包括多位網紅、前立委高嘉瑜、立委黃捷都受害，他也藉此海撈1200餘萬元。今年5月間他遭判刑5年定讞，並入監執行。有6名被害女子提出民事訴訟，求償500萬元，高等法院審理後，總計判決小玉須賠償185萬元。可上訴。

檢警單位在2020年底接獲多名被害人報案求助，指稱自己遭人變臉後，成為A片女主角，嚴重影響聲譽。檢警深入追查，查出百萬YouTuber的網紅「小玉」朱玉宸，涉嫌與莊姓助理合作，在推特（Twitter）、Telegram設立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組。他們以註冊會員的方式，由會員付費購買利用「深偽Deep Fake」AI技術合成的換臉A片。

檢方於2021年10月間搜索小玉的工作室與住家，並帶回小玉與助理2人偵訊，訊後小玉獲得交保。全案2022年3月間偵查終結後，檢方認定共119人受害，包含雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉等女藝人、網紅；此外也有部分女性政治人物受害。因此檢方依照《個人資料保護法》、加重誹謗、妨害風化等罪嫌，對小玉、助理2人提起公訴。

案經法院審理，最高法院於今年5月間維持二審見解，將小玉犯下的不得易科罰金之刑判刑5年定讞，得易科罰金之刑判刑1年8月；莊姓助理則判刑4年6月，得易科罰金。小玉入監服刑。不少被害人也提出民事訴訟，紛紛求償。

其中有6名被害人在刑案部分二審審理時，提出附帶民事訴訟，6人主張自己都是擁有大量粉絲、具影響力的網紅，此等換臉影片於網路流傳，使自己易遭誤認拍攝性隱私影片，侵害名譽權，因此請求小玉與助理連帶賠償500萬元。

高院審理後，認定小玉2人確實需負擔賠償責任，但針對被害人調查其損失時，這6名女子並未提出有關其身分、經歷、社會廣知程度及資力等相關證明。高院只好根據小玉總上傳之換臉影片數量，來衡量6名女子名譽權受侵害的程度，並根據6人提出的報稅所得資料，認為6人分別被上傳3、4、3、5、11、10部影片，因此分別判准20萬、20萬、20萬、25萬、50萬、50萬，總計判賠185萬元。

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