扁朝大將馬永成任政委　王世堅點原因：是很好輔佐大臣

▲現任國安會諮委馬永成。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰昨宣布新任內閣人事案，現任國安會諮委馬永成，會在本周完成人事程序後，正式上任政務委員職務。對此，綠委王世堅今（18日）受訪時表示，馬永成非常有智慧、對行政體系跟議會事務都非常嫻熟，是很好的輔佐大臣，總統如此用人一定有他的考量，而且結果會很好。

行政院可聘7到9位政務委員，負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見等；卓內閣上任之初，共有8位政委，3人兼任，包含政委兼國科會主委吳誠文、政委兼國發會主委劉鏡清、政委兼工程會主委陳金德。其他5位為，前衛福部長陳時中、前文化部長史哲、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，及台大法律系專任教授林明昕、前陸軍副司令季連成。

而馬永成被視為前總統陳水扁人馬，卓榮泰表示，現任國安會諮委馬永成，會在本周完成人事程序後，正式上任政務委員職務，而政院9名政委也正式補齊。卓說，馬永成將銜接全社會防衛的工作，且馬永成經驗豐富、閱歷無數，對政策非常敏銳、判斷精確，未來會請他協助院內各部會內部的溝通以及中央跟地方事務的溝通跟協調。

對該人事，綠委王世堅受訪時表示，自己沒有跟馬文成共事或接洽過，馬永成非常有智慧、對行政體系跟議會事務都非常嫻熟，是很好的輔佐大臣。

至於有媒體報導，總統賴清德認為政院跟黨團溝通有礙，因此倚重馬永成居中協調，王世堅則立刻澄清，「不會不會，總統挑的就是好人才。」王強調，過去馬永成輔佐前總統陳水扁的時候，表現非常好，總統如此用人一定有他的考量，而且結果會很好。

