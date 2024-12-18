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全國首台戶政機器人在竹北！　「小美」今起上線服務

楊文科透過簡單的問答測試機器人「小美」。（新竹縣政府提供）

▲楊文科透過簡單的問答測試機器人「小美」。（圖／新竹縣政府提供）

圖文／鏡週刊

全國首台戶政機器人「小美」在竹北為民眾服務！新竹縣引進AI機器人應用於戶政業務，今（18日）舉辦試營運記者會，縣長楊文科表示，考量竹北市業務及服務需求量大，AI機器人將優先在竹北戶政事務所試營運，展現導入AI智慧技術於戶政業務的好處與便利性。

楊文科在記者會上透過簡單的問答測試機器人，如辦理結婚登記需要攜帶哪些文件，機器人快速將答案顯示在螢幕上並同時敘述出來，展示機器人多元問答互動功能。

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楊文科表示，竹北市人口成長快速，依據內政部戶政司人口統計，今年11月底新竹縣竹北市人口數已達21萬9334人，每天到竹北戶政事務所洽公的鄉親超過800位，工作人員少但工作業務繁多，因此民政處採取用科技輔助工作，運用AI機器人服務鄉親，今天為這台AI機器人命名為小美，希望所有洽公的鄉親都能充分運用，透過機器人解答問題。

全國首台戶政機器人「小美」今起在竹北戶政事務所上線服務。（新竹縣政府提供）

▲全國首台戶政機器人「小美」今起在竹北戶政事務所上線服務。（圖／新竹縣政府提供）

楊文科也說，智慧科技服務為未來趨勢，無法一蹴可幾，必須一點一滴建立，新竹縣近年積極推動智慧城市，並連連獲獎，縣府推動智慧城市最主要的目的就是要帶給鄉親便利的智慧生活。

民政處長陳建淳表示，期望透過引進AI人工智慧技術應用於戶政業務，創造新竹縣戶政為民服務亮點及多元化，協助解決民眾疑問，緩解服務台壓力，提升戶所服務效能及服務品質。

AI機器人可協助服務台人員，解決民眾第一線的例行性問題，與民眾自行上網搜尋不同的地方在於答案的準確度，機器人提供的回答是清楚明白且正確的。另外，竹北擁有許多新住民等族群，服務台人員不一定每個人都有流利的外語溝通能力，此時AI機器人就能發揮功用。


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