無須大學學歷！Google曝光「這工作」超級搶手　年薪直破330萬

▲根據資料顯示，有經驗的數據分析師年薪中位數可達11萬美元，部分遠端職位甚至開出15萬美元的薪資。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著各個公司行號日漸依賴數據資料來進行決策，各領域的數據分析師的崗位需求可以說是大幅增加，這份職業不僅薪資十分高，甚至對於學位方面沒有太多的要求。Google副總裁兼「Grow with Google」創辦人蓋維爾伯（Lisa Gevelber）表示，數據分析是目前增長最快的領域之一，在未來十年內，相關職位預計將增長30%，將會遠超其他職業的增長率。

根據《CNBC》報導指出，數據分析師主要工作是收集、整理並解讀原始數據資料，透過分析銷售資料、網站流量和風險指標，幫助企業調整流程、制定策略，在這個崗位上通常會使用到Excel、SQL和Tableau等工具進行資料視覺化處理。

據了解，數據分析師工作薪資十分可觀，根據Glassdoor的統計資料顯示，有經驗的數據分析師年薪中位數可達11萬美元，部分遠端職位甚至開出15萬美元薪資。

難能可貴的是，有別於傳統高薪職業，數據分析師入行門檻相對較低，許多企業在勞動力短缺情況下，不再要求求職者具備大學學歷，僅需擁有高中畢業證書或GED（普通教育發展證書，美加地區為高中級別設置的證書），同時完成像是Google提供的「Grow with Google」等數據分析證書線上課程，就符合基本求職門檻。

而除了Google有提供相關線上課程外，IBM和CompTIA等機構也提供類似的培訓課程。求職者只要熟悉電子表格、程式語言，並具備「數據視覺化」和解決問題的能力，便能在這個領域取得優勢。

再加上近年來人工智慧興起，大幅改變數據分析的工作模式。蓋維爾伯建議求職者要主動學習如何運用AI工具來整理數據、編寫程式碼以及構思視覺化點子。

蓋維爾伯強調，能夠靈活運用AI技術的求職者，將在求職市場上占據絕對優勢，因為即使是許多在職數據分析師，仍未完全掌握這些技能。

而數據分析應用領域也可以說是相當廣泛，其中像是製造業、醫療保健、科技及金融等行業，都對這類型人才需求度高。

除了數據分析師外，像是商業系統分析師、數據架構師和資料庫管理員等職位也同樣炙手可熱。根據Indeed和ZipRecruiter的調查，美國目前有近30萬個數據資料分析相關職位空缺。

蓋維爾伯強調，無論身處世界哪個角落，懂得分析數據資料，並能將其轉化為商業決策的人才，都將是市場上的搶手貨。

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