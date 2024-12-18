　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

無須大學學歷！Google曝光「這工作」超級搶手　年薪直破330萬

無須大學學歷！Google曝光「這工作」超級搶手　年薪直破330萬

▲根據資料顯示，有經驗的數據分析師年薪中位數可達11萬美元，部分遠端職位甚至開出15萬美元的薪資。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著各個公司行號日漸依賴數據資料來進行決策，各領域的數據分析師的崗位需求可以說是大幅增加，這份職業不僅薪資十分高，甚至對於學位方面沒有太多的要求。Google副總裁兼「Grow with Google」創辦人蓋維爾伯（Lisa Gevelber）表示，數據分析是目前增長最快的領域之一，在未來十年內，相關職位預計將增長30%，將會遠超其他職業的增長率。

根據《CNBC》報導指出，數據分析師主要工作是收集、整理並解讀原始數據資料，透過分析銷售資料、網站流量和風險指標，幫助企業調整流程、制定策略，在這個崗位上通常會使用到Excel、SQL和Tableau等工具進行資料視覺化處理。

據了解，數據分析師工作薪資十分可觀，根據Glassdoor的統計資料顯示，有經驗的數據分析師年薪中位數可達11萬美元，部分遠端職位甚至開出15萬美元薪資。

難能可貴的是，有別於傳統高薪職業，數據分析師入行門檻相對較低，許多企業在勞動力短缺情況下，不再要求求職者具備大學學歷，僅需擁有高中畢業證書或GED（普通教育發展證書，美加地區為高中級別設置的證書），同時完成像是Google提供的「Grow with Google」等數據分析證書線上課程，就符合基本求職門檻。

而除了Google有提供相關線上課程外，IBM和CompTIA等機構也提供類似的培訓課程。求職者只要熟悉電子表格、程式語言，並具備「數據視覺化」和解決問題的能力，便能在這個領域取得優勢。

再加上近年來人工智慧興起，大幅改變數據分析的工作模式。蓋維爾伯建議求職者要主動學習如何運用AI工具來整理數據、編寫程式碼以及構思視覺化點子。

蓋維爾伯強調，能夠靈活運用AI技術的求職者，將在求職市場上占據絕對優勢，因為即使是許多在職數據分析師，仍未完全掌握這些技能。

而數據分析應用領域也可以說是相當廣泛，其中像是製造業、醫療保健、科技及金融等行業，都對這類型人才需求度高。

除了數據分析師外，像是商業系統分析師、數據架構師和資料庫管理員等職位也同樣炙手可熱。根據Indeed和ZipRecruiter的調查，美國目前有近30萬個數據資料分析相關職位空缺。

蓋維爾伯強調，無論身處世界哪個角落，懂得分析數據資料，並能將其轉化為商業決策的人才，都將是市場上的搶手貨。

延伸閱讀
11年結婚5次　「海王」詐騙前妻們…金額高達7位數
男友寄整箱襪子要她洗　她拒絕後下一秒「這舉動」網友集體炸鍋
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
相約談判遭砍！文化學生還原現場
台籃震撼彈！海神隊魂自請離隊
林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

快訊／俄羅斯客、貨運火車「嚴重碰撞」！326名乘客生死不明

無須大學學歷！Google曝光「這工作」超級搶手　年薪直破330萬

男童逛博物館「驚見黑色石頭」：我家也有1顆　真的撿到寶了

婦人淪鱷魚嘴邊肉血濺河湖　遭死死狠咬成浮屍！驚悚影片曝光

烏茲別克籍嫌「炸死核武高層」莫斯科落網　俄控：受雇於烏克蘭

大馬31歲網紅來台旅遊失聯　爸媽急尋人：兒曾說要多住幾個月

吸毒吸到瘋！美高中妹「徒手挖出雙眼」　6年後現況曝光

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【浪漫系阿公】無意中發現阿公錢包裡面全是對阿嬤滿滿的愛❤️

原民男婚禮飆唱周杰倫神曲　超猛合音網大讚：耳朵懷孕

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

快訊／俄羅斯客、貨運火車「嚴重碰撞」！326名乘客生死不明

無須大學學歷！Google曝光「這工作」超級搶手　年薪直破330萬

男童逛博物館「驚見黑色石頭」：我家也有1顆　真的撿到寶了

婦人淪鱷魚嘴邊肉血濺河湖　遭死死狠咬成浮屍！驚悚影片曝光

烏茲別克籍嫌「炸死核武高層」莫斯科落網　俄控：受雇於烏克蘭

大馬31歲網紅來台旅遊失聯　爸媽急尋人：兒曾說要多住幾個月

吸毒吸到瘋！美高中妹「徒手挖出雙眼」　6年後現況曝光

攤商苦存6200枚50元　擺攤回家「62公斤硬幣被偷光」急報警

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

北約3國聯合軍演　F-16、F-35多款戰機出陣

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

吸毒瘋了　高中妹「徒手挖出雙眼」

即／俄羅斯火車嚴重碰撞！326人生死不明

Google揭「這工作」超搶手　年薪破330萬

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

大偽裝者：人格破產的總統「敗登」

婦人淪鱷魚嘴邊肉　驚悚影片曝光

外媒評2024最佳手機　iPhone 16 Pro排第3

博物館黑石「家裡也1顆」　真的撿到寶

梅毒警報！日病例激增「這地方最多」

俄核武高層「被炸死」瞬間曝光

載100頭豬太臭翻乘客　飛機緊急降落

日本秋田知事把熊送你家發言惹議　卻獲網友相挺

男女街頭脫光交疊裸戰　被圍觀狂罵繼續衝刺

北韓兵在俄陣亡「臉部遭焚毀」影片曝

更多熱門

相關新聞

不是深海魚！醫揭「1海鮮」比塑化劑更毒

不是深海魚！醫揭「1海鮮」比塑化劑更毒

研究發現，塑膠微粒對人體是一大危害。醫師張適恆表示，不同於塑化劑可透過排尿、排汗來排除，塑膠微粒很難排出人體外，且它會干擾腸內菌，惡化腸道環境。而要如何避免吃進塑膠微粒？張適恆表示，要少吃帶殼海鮮，如文蛤、牡蠣等，因為食用時，會連同消化道一起吃，進而吃進塑膠微粒。

7成投資人指不需在AI、員工間取捨

7成投資人指不需在AI、員工間取捨

全國首台戶政機器人在竹北！

全國首台戶政機器人在竹北！

朱棣文：台灣應重新思考核電

朱棣文：台灣應重新思考核電

Threads又有新功能！「排程發文」將逐步開放

Threads又有新功能！「排程發文」將逐步開放

關鍵字：

數據分析薪資AI周刊王

讀者迴響

熱門新聞

吸毒瘋了　高中妹「徒手挖出雙眼」

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

衝文化大學砍人！醒吾男涉殺人未遂淡定滑手機

林襄Vicky為座位槓上吳宗憲出來講公道話

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

相約談判遭砍！文化學生還原現場：見面就砍我

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...一句話糗了

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面