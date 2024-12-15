宜蘭線西正線今晨切換軌道　台鐵：東正線趕明年汛期前完成

▲台鐵宜蘭線「第三雙溪橋西正線（K28+747 至 K30+540）」切換作業，今晨順利完成。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵宜蘭線「第三雙溪及新社橋改建工程」日前完工，西正線於今日凌晨順利完成軌道切換作業，包含撥軌、電力線、號誌測試及ATP動態測試、試運轉等項目，清晨6時05分解除封鎖，恢復旅運服務，台鐵公司表示，將全力攢趕後續東正線工程，預計明年汛期前進行東正線切換。

宜蘭線第三雙溪橋於1983年竣工通車、1984完成擴建（東正線）使用迄今已40餘年，近年來因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨常發生洪水災害，導致鐵路中斷，納莉颱風及納坦颱風過境期間曾發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，列車停駛，造成營運巨大損失。

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▲宜蘭線「第三雙溪橋西正線（K28+747 至 K30+540）」切換作業，出動200多名人力。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司推動改建，2018年9月30日開工，目前已完工，第三雙溪橋及新社橋透過土堤相連，看起來就像一座橋，原橋長80公尺，新橋總長485公尺，橋梁底提高2.63公尺，新橋完成後一併改善小半徑曲線，提高優化鐵路路段。

台鐵公司今晨順利完成「第三雙溪橋西正線（K28+747 至 K30+540）」切換作業，北區營運處於工程期間在福隆站成立「應變分組」，由北區營運處長王兆賢、專案工程處處長古正育、宜蘭工務段段長連建智等各單位主管進駐，全程管控切換作業。

▲▼宜蘭線第三雙溪橋西正線（K28+747 至 K30+540）」切換作業，順利完成。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，此次切換投入人力及組織協調包括宜蘭施工隊、台北運務段、七堵機務段、宜蘭電力隊、台北電務隊等單位，計逾200人，各類大型機具（包含大、中型砸道車、電力及工務維修車）等15輛。

台鐵公司表示，將全力攢趕後續東正線工程，預計明年汛期前進行東正線切換，進一步提升宜蘭線的抗災韌性。