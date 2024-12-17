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「新北感溫祭」暖心開跑　侯友宜：魅力旅遊首選地

▲「新北感溫祭」暖心開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市今年12月至明年春季舉辦逾34項節慶活動，精彩可期。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的「新北感溫祭」來了！新北市政府推出一系列精彩節慶活動，除現正舉行中的歡樂耶誕城系列活動，接下來至2025年春季將陸續舉辦閃耀新北1314跨河煙火、元旦升旗健走、年貨市集及新北春紛節等活動，市長侯友宜表示，新北市冬季至初春計有34項活動不間斷，歡迎大家來新北爬山、看海、泡湯、吃美食，一起享受新北冬季之美。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊，天然溫泉資源豐沛，如烏來的碳酸氫鈉泉俗稱「美人湯」，可滋潤肌膚、療癒身心；金山、萬里地區則擁有全國唯一的海底溫泉，不僅溫暖，有益身體健康，還能邊泡湯邊欣賞北海岸地區無敵海景，讓身心靈放鬆。

▲「新北感溫祭」暖心開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「新北感溫祭」系列活動不間斷，侯友宜邀民眾來新北泡山海湯、享美食。

侯友宜說，新北市冬季活動精采可期，接下來溫馨浪漫的耶誕平安夜活動、閃耀新北1314跨河煙火秀、元旦親子健走及年貨市集展售會活動將讓大家在熱鬧的氛圍中迎接新年到來。另外，市府也會於明年春季結合音樂、野餐與市集活動舉辦受大小朋友歡迎的春紛節，歡迎大家一起來新北市走走。

侯友宜強調，新北市不僅能體驗山海魅力，更可以泡好湯、享美食，絕對是大家國內旅遊的首選。「新北感溫祭」整合市府各局處活動共同行銷，期待藉此吸引更多遊客前來，帶動地方觀光產業蓬勃發展。

觀旅局補充，今年冬天「新北山海湯」溫泉活動同時推出「新北感溫祭集章活動」，讓全國遊客體驗「新北山海湯」魅力，詳細活動資訊可至「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

▲「新北感溫祭」暖心開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「新北感溫祭」活動宣傳記者會，侯友宜與在地業者互動。

▲「新北感溫祭」暖心開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「新北感溫祭」整合市府各局處活動共同行銷，期待吸引更多遊客前來觀光。

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