　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025雙北世壯運倒數　侯友宜攜手「壯寶」 啟動主題列車

▲侯友宜攜手「壯寶」 啟動主題列車。（圖／新北市體育局提供）

▲新北市長侯友宜與世壯運賽會吉祥物「壯寶」，共同出席淡海輕軌「壯寶列車」首航記者會。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025雙北世界壯年運動會即將登場，新北市長侯友宜今（16日）出席淡海輕軌「壯寶列車」首航記者會，與賽會吉祥物「壯寶」共同搭乘主題列車，邀請大家到淡海輕軌、環狀線、板南線及機場捷運尋找壯寶可愛的身影，也歡迎國內外年滿30歲的壯年朋友，抓緊機會報名世壯運，目前已有2萬7千多名選手報名。

侯友宜指出，雙北世壯運將於2025年5月17日至30日登場，共有35種運動項目，目前已有來自134個國家的選手共襄盛舉，期盼藉由雙北世壯運推動全民運動風潮，一同體驗「運動無界、人生無限」的樂趣，也讓自己更健康，期待世界各地的朋友以運動會友。

▲侯友宜攜手「壯寶」 啟動主題列車。（圖／新北市體育局提供）

▲侯友宜邀請國內外年滿30歲的壯年朋友，把握機會報名2025世壯運。

侯友宜提到，為了讓國內外朋友更認識雙北世壯運，特別推出吉祥物「壯寶」宣傳賽會，本次串聯新北、臺北、桃園捷運路網設計「壯寶列車」，以活潑熱情的壯寶運動圖像為外觀，歡迎大家踴躍參與雙北世壯運，不論參賽或觀賽，都能到新北市來場運動觀光之旅。

體育局說明，本場活動特別邀請雅典奧運射箭銀牌得主陳詩園出席，他將再披戰袍參加雙北世界壯年運動會，期待再次站上國際舞台奪得佳績。此外，即日起到元宵節前，歡迎民眾搭乘輕軌壯寶列車，到紅樹林站及漁人碼頭站索取限量壯寶造型祈福卡，共有6款造型，只要拍照並上傳到「新北運動聚點」臉書粉絲團留言，就有機會拿到新年紅包超商禮券，更多相關訊息可至「新北運動聚點」臉書粉絲團查詢。

▲侯友宜攜手「壯寶」 啟動主題列車。（圖／新北市體育局提供）

▲侯友宜歡迎市民朋友到淡海輕軌、環狀線、板南線及機場捷運尋找壯寶可愛的身影。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►北北基計程車春節運價加成　連續12天每趟加收30元

►萬里疑遭神秘宗教入侵！擺動物塑像及巨石舉行儀式　現場畫面曝

►2025法鼓山限量春聯「有大願力」　暖心幸福大好年與眾結緣

►江蕙攜全聯捐心肺復甦機　台大金山院長：提升偏鄉醫療服務

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／嘉義縣規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級
林襄、林穎樂遭影射耍大牌！《玩很大》發聲
獨／「深海閻王」被爆性侵14歲少女！
她懷孕常咳嗽！生完「短短幾個月就走了」　醫揭奪命關鍵
台南規模3.8「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」！
快訊／北市7車連環撞！
快訊／新北4小時2人車禍死亡！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

視察淡江大橋進度　侯友宜：淡水交通三箭帶動發展

2025雙北世壯運倒數　侯友宜攜手「壯寶」 啟動主題列車

台南重視兒少權益絕不姑息造謠抹黑　市府維護公務員安全與尊嚴

閃耀新北1314跨河煙火　11處最佳觀賞點曝光

新北推八里淨零示範區　提升台北港區空氣品質

新北環保小局長淨零出任務　探訪八里淨零示範區

一貫道天台山道場「素食園遊會」　六龜警防詐宣導

運用無人機空拍科技執法　提升污染蒐查與改善效率

日本青森縣宮下宗一郎知事首訪台南　黃偉哲市長接見共譜台日交流願景

台東藍無敵海景　告示牌救生圈安全加持

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

怕愛貓誤食塑膠繩想拿走　牠突然驚醒緊咬：別想偷

視察淡江大橋進度　侯友宜：淡水交通三箭帶動發展

2025雙北世壯運倒數　侯友宜攜手「壯寶」 啟動主題列車

台南重視兒少權益絕不姑息造謠抹黑　市府維護公務員安全與尊嚴

閃耀新北1314跨河煙火　11處最佳觀賞點曝光

新北推八里淨零示範區　提升台北港區空氣品質

新北環保小局長淨零出任務　探訪八里淨零示範區

一貫道天台山道場「素食園遊會」　六龜警防詐宣導

運用無人機空拍科技執法　提升污染蒐查與改善效率

日本青森縣宮下宗一郎知事首訪台南　黃偉哲市長接見共譜台日交流願景

台東藍無敵海景　告示牌救生圈安全加持

快訊／20:17嘉義縣新港鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

視察淡江大橋進度　侯友宜：淡水交通三箭帶動發展

「日本Curry」出場17分鐘創新高　勾射得分送對手火鍋

等了10年！淡江大橋明年底完工　侯友宜視察曝「交通三箭」進度

林襄、林穎樂遭影射耍大牌「捲搶Vicky座位疑雲」！《玩很大》發聲還原情況

獨／「深海閻王」遭斷腳筋竟成淫狼　再爆運動中心性侵14歲少女

2025雙北世壯運倒數　侯友宜攜手「壯寶」 啟動主題列車

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

台南重視兒少權益絕不姑息造謠抹黑　市府維護公務員安全與尊嚴

她懷孕常咳嗽！生完「短短幾個月就走了」　醫揭奪命關鍵

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

18歲騎士台3線衝出護欄　頭重創身亡

長治鄉繁昌村+滿州鄉港口村補選 吳秋燕+楊秀蘭當選

雲林好時光靚市集登場　洪申翰盼支持基層

趙君接任第一岸巡隊長　北部分署長親自布達勗勉

基隆行人違規要抓了　明年起開罰500

土城農民直銷站開幕　農會辦年菜試吃

明明上帝聖誕　侯友宜赴濟仁佛院參拜祈福

獨／男登八仙山突倒地無呼吸心跳

新北關懷街友與獨居長輩　夜訪贈禦寒物資

新北市「最有錢神明」！媽祖擁21億土地

男子侵入疑前女友住處被提告南警逮捕起獲毒品

巨星雲集耶誕音樂狂潮　神曲連發閃耀夜晚

新北促參連續2年特優　執行成果亮眼

更多熱門

相關新聞

閃耀新北1314跨河煙火　11處最佳觀賞點曝光

閃耀新北1314跨河煙火　11處最佳觀賞點曝光

新北市年度壓軸盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於31日下午3點起到晚上9點30分，在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸熱鬧登場。迎接2025年，煙火將於晚間8點25分登場，今年煙火數量增加至3萬發以上，施放總時數長達13分14秒。新北市政府特別推薦11處最佳觀賞點，包括淡水漁人碼頭、十三行文化公園等，讓大家搶得一覽煙火絢麗景致的最佳席位。

新北推八里淨零示範區　提升台北港區空氣品質

新北推八里淨零示範區　提升台北港區空氣品質

環保小局長淨零出任務　探訪八里淨零示範區

環保小局長淨零出任務　探訪八里淨零示範區

跟王偉忠是高中同學！侯友宜「幫新人證婚」支持好友

跟王偉忠是高中同學！侯友宜「幫新人證婚」支持好友

萬里疑遭神秘宗教入侵　擺動物塑像及巨石舉行儀式

萬里疑遭神秘宗教入侵　擺動物塑像及巨石舉行儀式

關鍵字：

新北壯寶列車世壯運侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面