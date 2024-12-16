2025雙北世壯運倒數　侯友宜攜手「壯寶」 啟動主題列車

▲新北市長侯友宜與世壯運賽會吉祥物「壯寶」，共同出席淡海輕軌「壯寶列車」首航記者會。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2025雙北世界壯年運動會即將登場，新北市長侯友宜今（16日）出席淡海輕軌「壯寶列車」首航記者會，與賽會吉祥物「壯寶」共同搭乘主題列車，邀請大家到淡海輕軌、環狀線、板南線及機場捷運尋找壯寶可愛的身影，也歡迎國內外年滿30歲的壯年朋友，抓緊機會報名世壯運，目前已有2萬7千多名選手報名。

侯友宜指出，雙北世壯運將於2025年5月17日至30日登場，共有35種運動項目，目前已有來自134個國家的選手共襄盛舉，期盼藉由雙北世壯運推動全民運動風潮，一同體驗「運動無界、人生無限」的樂趣，也讓自己更健康，期待世界各地的朋友以運動會友。

▲侯友宜邀請國內外年滿30歲的壯年朋友，把握機會報名2025世壯運。

侯友宜提到，為了讓國內外朋友更認識雙北世壯運，特別推出吉祥物「壯寶」宣傳賽會，本次串聯新北、臺北、桃園捷運路網設計「壯寶列車」，以活潑熱情的壯寶運動圖像為外觀，歡迎大家踴躍參與雙北世壯運，不論參賽或觀賽，都能到新北市來場運動觀光之旅。

體育局說明，本場活動特別邀請雅典奧運射箭銀牌得主陳詩園出席，他將再披戰袍參加雙北世界壯年運動會，期待再次站上國際舞台奪得佳績。此外，即日起到元宵節前，歡迎民眾搭乘輕軌壯寶列車，到紅樹林站及漁人碼頭站索取限量壯寶造型祈福卡，共有6款造型，只要拍照並上傳到「新北運動聚點」臉書粉絲團留言，就有機會拿到新年紅包超商禮券，更多相關訊息可至「新北運動聚點」臉書粉絲團查詢。

▲侯友宜歡迎市民朋友到淡海輕軌、環狀線、板南線及機場捷運尋找壯寶可愛的身影。