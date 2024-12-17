新北金山國小迎日本山形大學　攜手開啟在地國際交流新篇章

▲新北金山國小迎接日本山形大學29位師生到訪。（圖／新北市金山國小提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市金山國小於今（17日）迎接日本山形大學29位師生到訪，全校師生以喜悅的心情迎接遠道而來的友人，透過學生的藝文展演、教師的多元課堂以及與社區的互助合作，攜手開啟在地國際交流的新篇章，讓彼此感受到跨文化互動的幸福。

活動一開始，金山區公所主任秘書陳其泓特別代表區長蒞臨現場，致贈象徵金山精神的紅色T恤給山形大學師生；彩田友善農作執行長楊儒門則送上展現金山農業榮耀的彩田米，分享在地友善農業價值。此外，金山國小師生精心準備了由學生群設計的創校126周年紀念書籤，作為此次交流的珍貴禮物，分享百年老校的學生創意。

▲山形大學師生參訪金包里慈護宮。

金山國小學生接續以藝文展演迎賓後，山形大學的大學生以趣味十足的方式，和小學生一起玩日本猜拳遊戲，並共同合唱日本兒歌，藉由大小學伴的輕鬆互動，促進彼此的文化理解與友誼建立。

除了校內的觀課活動外，校方與社區攜手安排了多項體驗活動，讓日本友人深入了解金山的在地特色，包括參訪金包里慈護宮祈福，感受特有的宗教文化氛圍；於千歲咖啡館品嚐長者手沖咖啡，體驗金山樂齡的慢活生活；並享用金山鴨肉自助餐點，感受道地的飲食文化。

日本山形大學教授張育綺表示，此次訪台除了與長期合作的臺灣師範大學進行學術交流外，首次來到新北金山進行教育文化參訪，參訪團師生對此次活動高度期待，他們充分備課，也深刻體驗金山的教育活力與文化魅力。

金山國小校長楊智先表示，此次交流活動不僅拓展了師生的國際視野，更促進了金山與世界接軌，為在地注入更多活水。他期許金山國小能成為孩子與世界交朋友的幸福園地，讓更多國際友人走進金山，感受這片土地的歷史、生態與人文之美。