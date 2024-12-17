　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北金山國小迎日本山形大學　攜手開啟在地國際交流新篇章

▲新北金山國小迎日本山形大學。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北金山國小迎接日本山形大學29位師生到訪。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山國小於今（17日）迎接日本山形大學29位師生到訪，全校師生以喜悅的心情迎接遠道而來的友人，透過學生的藝文展演、教師的多元課堂以及與社區的互助合作，攜手開啟在地國際交流的新篇章，讓彼此感受到跨文化互動的幸福。

活動一開始，金山區公所主任秘書陳其泓特別代表區長蒞臨現場，致贈象徵金山精神的紅色T恤給山形大學師生；彩田友善農作執行長楊儒門則送上展現金山農業榮耀的彩田米，分享在地友善農業價值。此外，金山國小師生精心準備了由學生群設計的創校126周年紀念書籤，作為此次交流的珍貴禮物，分享百年老校的學生創意。

▲新北金山國小迎日本山形大學。（圖／新北市金山國小提供）

▲山形大學師生參訪金包里慈護宮。

金山國小學生接續以藝文展演迎賓後，山形大學的大學生以趣味十足的方式，和小學生一起玩日本猜拳遊戲，並共同合唱日本兒歌，藉由大小學伴的輕鬆互動，促進彼此的文化理解與友誼建立。

除了校內的觀課活動外，校方與社區攜手安排了多項體驗活動，讓日本友人深入了解金山的在地特色，包括參訪金包里慈護宮祈福，感受特有的宗教文化氛圍；於千歲咖啡館品嚐長者手沖咖啡，體驗金山樂齡的慢活生活；並享用金山鴨肉自助餐點，感受道地的飲食文化。

▲新北金山國小迎日本山形大學。（圖／新北市金山國小提供）

日本山形大學教授張育綺表示，此次訪台除了與長期合作的臺灣師範大學進行學術交流外，首次來到新北金山進行教育文化參訪，參訪團師生對此次活動高度期待，他們充分備課，也深刻體驗金山的教育活力與文化魅力。

金山國小校長楊智先表示，此次交流活動不僅拓展了師生的國際視野，更促進了金山與世界接軌，為在地注入更多活水。他期許金山國小能成為孩子與世界交朋友的幸福園地，讓更多國際友人走進金山，感受這片土地的歷史、生態與人文之美。

▲新北金山國小迎日本山形大學。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北金山國小迎日本山形大學。（圖／新北市金山國小提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►2025基隆跨年660秒煙火秀　結合雷射光雕迎建城百年

►北北基計程車春節運價加成　連續12天每趟加收30元

►萬里疑遭神秘宗教入侵！擺動物塑像及巨石舉行儀式　現場畫面曝

►2025法鼓山限量春聯「有大願力」　暖心幸福大好年與眾結緣

►江蕙攜全聯捐心肺復甦機　台大金山院長：提升偏鄉醫療服務

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」
急速降溫「2天破百人送醫」年輕人也扛不住　醫教保暖3招
李珠珢54秒「洶湧片段」瘋傳！　粉絲大愛
調升健保點值！　卓榮泰承諾：今年一定調整每點補助至0.9元
旅菲台商失蹤2個月！遺體找到了
快訊／卓榮泰宣布新人事案　國安會諮委馬永成任政務委員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

NCC地方文化推廣績優表揚　中嘉寬頻集團獲4項大獎肯定

「新北感溫祭」暖心開跑　侯友宜：魅力旅遊首選地

新北金山國小迎日本山形大學　攜手開啟在地國際交流新篇章

關山社區轉角幸福來得太突然　「奉茶亭」提供外出民眾解渴

衛福部桃園醫院慶祝創院45周年　院長楊南屏植樹象徵守護健康

「向海致敬」 打造永續潔淨海岸　台東縣府號召企業加入認養海岸

台東防災網絡再進化　台東縣府感謝義消弟兄共同建造安全家園

屏東地檢署與林業+自然保育署會議　宣誓打擊犯罪決心

相隔16年　台東縣再辦全國童軍總幹事會議

破千萬流量！創意不分年齡　一途莊舒羽分享實戰心法

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

NCC地方文化推廣績優表揚　中嘉寬頻集團獲4項大獎肯定

「新北感溫祭」暖心開跑　侯友宜：魅力旅遊首選地

新北金山國小迎日本山形大學　攜手開啟在地國際交流新篇章

關山社區轉角幸福來得太突然　「奉茶亭」提供外出民眾解渴

衛福部桃園醫院慶祝創院45周年　院長楊南屏植樹象徵守護健康

「向海致敬」 打造永續潔淨海岸　台東縣府號召企業加入認養海岸

台東防災網絡再進化　台東縣府感謝義消弟兄共同建造安全家園

屏東地檢署與林業+自然保育署會議　宣誓打擊犯罪決心

相隔16年　台東縣再辦全國童軍總幹事會議

破千萬流量！創意不分年齡　一途莊舒羽分享實戰心法

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

上海推動陸客團來台　國台辦：樂見大陸居民早日恢復赴台旅遊

台中港擱淺油輪開始抽取重油　P＆I與船體險承保公司都未出面

上海陸客來台有望？國台辦喊「樂見」

腹膜透析怕感染？台大醫揭存活率高於血液透析、腎功能保留更久

美知名老戲骨離世！「對抗食道癌2年半」病逝療養院　享壽70歲

安格斯12星座一周運勢12／16-12／22　處女別太快放感情、雙魚直覺特別強

快訊／卓榮泰宣布新人事案　國安會諮委馬永成任政務委員

急速降溫「2天破百人送醫」年輕人也扛不住　醫教保暖3招

旅菲台商失蹤2個月！　警尋獲遺體「頭部中彈」錢被盜領

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

機捷全線票價10元優惠　明年1/2日起恢復原價

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

老翁遭「假貸款」詐騙　超商店員與東警聯手攔阻

台南重視兒少權益不姑息造謠抹黑市府維護公務員尊嚴

閃耀新北1314跨河煙火　11處最佳觀賞點曝光

露天燃燒廢棄物　屏東環保局75天抓28件

南投縣今年前11月詐騙總額12億餘元僅追回2成

國道3號南向340.6公里自小客車追撞施工警戒緩撞車2人受傷

嘉義噴水圓環修繕　市政府：投手雕像不會換

嘉義縣議長募捐900萬器材裝備

台南麻豆培文國小師生參訪當地消防分隊

基隆跨年660秒煙火秀　結合雷射光雕迎建城百年

大台南公車「智慧等車」於紅、藍、綠幹支線上線服務

更多熱門

相關新聞

「新北感溫祭」開跑　侯友宜：旅遊首選地

「新北感溫祭」開跑　侯友宜：旅遊首選地

一年一度的「新北感溫祭」來了！新北市政府推出一系列精彩節慶活動，除現正舉行中的歡樂耶誕城系列活動，接下來至2025年春季將陸續舉辦閃耀新北1314跨河煙火、元旦升旗健走、年貨市集及新北春紛節等活動，市長侯友宜表示，新北市冬季至初春計有34項活動不間斷，歡迎大家來新北爬山、看海、泡湯、吃美食，一起享受新北冬季之美。

跨年新北煙火11處最佳觀賞點公開

跨年新北煙火11處最佳觀賞點公開

即／台62線砂石車爆胎撞隧道邊壁　駕駛挫傷送醫

即／台62線砂石車爆胎撞隧道邊壁　駕駛挫傷送醫

視察淡江大橋進度　侯友宜：淡水交通三箭帶動發展

視察淡江大橋進度　侯友宜：淡水交通三箭帶動發展

2025雙北世壯運　侯友宜攜手「壯寶」 啟動主題列車

2025雙北世壯運　侯友宜攜手「壯寶」 啟動主題列車

關鍵字：

新北金山國小山形大學

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面