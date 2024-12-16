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視察淡江大橋進度　侯友宜：淡水交通三箭帶動發展

▲視察淡江大橋進度 侯友宜：淡水交通三箭帶動發展。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜至淡江大橋工地視察關心工程進度，與工務局長馮兆麟（右）、交通局長鍾鳴時（左1）、水利局長宋德仁（左2）鼓勵施工團隊。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水地區11月底人口成長突破20萬，為滿足日益增加的交通需求，新北市政府全力推動淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌等交通建設三支箭正在逐步實現中。市長侯友宜於今（16日）輕車簡從前往淡江大橋和淡北道路工地表示，每一項工程里程碑的達成，都是市府和施工團隊密切合作的成果，也承載著淡水居民的期盼與希望。市府將持續以專業與用心，確保工程如期完成，為淡水地區的發展注入新活力。

侯友宜關心淡水地區發展，他指出，淡江大橋作為連接淡水與八里地區的重要橋梁，不僅能有效分散淡水地區現有的交通壓力，還可串聯淡北道路及淡海輕軌，形成更加完善的交通網絡。根據最新規劃，淡江大橋的多項工程節點已陸續完成，預計於2025年12月正式完工。

侯友宜說，針對淡江大橋完工後可能帶來的交通衝擊，市府已提前規劃配套措施。其中，沙崙路交通改善即將完成，中正路拓寬工程則計劃於2025年7月開工，這些配套措施將確保淡江大橋啟用後的交通順暢。

在周邊重要建設方面，淡海輕軌二期藍海線進展順利。該計畫於今年3月28日經交通部審查通過，4月15日送交通部轉行政院審議。市府目標在2029年完工，並呼籲中央加速審議進程，確保順利推進。同時，主橋上八里輕軌的可行性研究計畫已於今年11月第11次送交通部函報行政院審議，市府建請中央儘速核定計畫，以利後續招標作業。

▲視察淡江大橋進度 侯友宜：淡水交通三箭帶動發展。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜前往淡江大橋工地關心淡水地區發展，淡江大橋作為連接淡水與八里地區的重要橋梁，不僅分散淡水區交通壓力，還串聯淡北道路及淡海輕軌，形成完善的交通網絡。

侯友宜強調，淡江大橋不僅是交通樞紐更是國際級的文化地標，新北市政府已規劃多元行銷活動，將與中央攜手合作，完工前安排一系列活動，宣傳淡水周邊重要建設。此外，市府也計畫在橋上舉辦路跑活動，並持續舉辦跨年煙火，讓淡江大橋躍上國際舞台，成為吸引國際目光的新地標。

工務局長馮兆麟指出，淡北道路自今年1月開工以來，展開淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、紅樹林站後方平面道路、基督書院旁主線高架橋等多個工作面、三大工區同步施作，再加上淡北道路工區緊鄰交通繁忙的台2線及捷運淡水線，施工限制多、難度也高，經過施工團隊一一克服，目前已完成跨捷運施工鋼便橋、部分橋墩基礎及部分橋墩，施工進度穩定。

馮兆麟表示，淡北道路預計2029年6月完工通車，將可紓解竹圍路廊交通壅塞，完整串聯雙北外環道路系統，連結淡海新市鎮、淡海科技城與北投士林科技園區便捷的交通廊帶，對促進雙北市發展有莫大助益。

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