相隔16年　台東縣再辦全國童軍總幹事會議

▲台東縣再辦全國童軍總幹事會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣童軍會於12月13日至14日舉辦 「113年第4次全國總幹事會議暨團長研習」，這是台東縣相隔16年後再次承辦全國性的童軍盛會。活動吸引來自全國各地的童軍總幹事與團長踴躍前來台東參與，共同推動童軍運動，聚焦 「日行一善」 的實踐與品格教育的深化。

童軍總會副秘書長張文鑫於活動期間代表總會頒贈感謝狀予台東縣童軍會理事長蔡美瑤，感謝她帶領團隊成功承辦此次全國性會議，推廣童軍精神與品格教育。

張文鑫表示，台東縣童軍會的專業與熱情，不僅讓這次活動圓滿成功，也為日行一善的精神注入了全新的活力。此外，國立台東高商在此次活動中提供了全力支持，協助會議場地的安排，副秘書長張文鑫也特別頒發感謝狀給台東高商校長林明錚，並期待該校未來承辦 2026年全國高中職大露營，能再次展示台東的教育實力與童軍精神。

活動晚宴中，台東縣立法委員黃建賓特別到場致詞，代表台東縣熱烈歡迎全國童軍總幹事與團長的蒞臨，並對童軍運動在推廣青少年品格教育中的重要性給予高度肯定。黃建賓委員指出，童軍教育是培養青少年責任感與團隊精神的重要推手，很高興看到台東縣再次承辦如此重要的全國性會議，期待未來童軍精神能繼續影響更多青少年。

此次會議的成功舉辦，不僅促進全國童軍的交流合作，也讓台東縣的教育特色與童軍精神再次受到全國矚目。台東縣童軍會理事長蔡美瑤表示，希望藉由此次會議，讓更多青少年在實踐中學會責任與品德，成為未來具備行動力的好公民。未來，台東縣將持續推動童軍運動，並以2026年全國高中職大露營為下一目標，結合在地資源，為全國青少年創造更多學習與實踐的機會，讓童軍精神薪火相傳。