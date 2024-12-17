　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

相隔16年　台東縣再辦全國童軍總幹事會議

▲台東縣再辦全國童軍總幹事會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣再辦全國童軍總幹事會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣童軍會於12月13日至14日舉辦 「113年第4次全國總幹事會議暨團長研習」，這是台東縣相隔16年後再次承辦全國性的童軍盛會。活動吸引來自全國各地的童軍總幹事與團長踴躍前來台東參與，共同推動童軍運動，聚焦 「日行一善」 的實踐與品格教育的深化。

童軍總會副秘書長張文鑫於活動期間代表總會頒贈感謝狀予台東縣童軍會理事長蔡美瑤，感謝她帶領團隊成功承辦此次全國性會議，推廣童軍精神與品格教育。

張文鑫表示，台東縣童軍會的專業與熱情，不僅讓這次活動圓滿成功，也為日行一善的精神注入了全新的活力。此外，國立台東高商在此次活動中提供了全力支持，協助會議場地的安排，副秘書長張文鑫也特別頒發感謝狀給台東高商校長林明錚，並期待該校未來承辦 2026年全國高中職大露營，能再次展示台東的教育實力與童軍精神。

活動晚宴中，台東縣立法委員黃建賓特別到場致詞，代表台東縣熱烈歡迎全國童軍總幹事與團長的蒞臨，並對童軍運動在推廣青少年品格教育中的重要性給予高度肯定。黃建賓委員指出，童軍教育是培養青少年責任感與團隊精神的重要推手，很高興看到台東縣再次承辦如此重要的全國性會議，期待未來童軍精神能繼續影響更多青少年。

此次會議的成功舉辦，不僅促進全國童軍的交流合作，也讓台東縣的教育特色與童軍精神再次受到全國矚目。台東縣童軍會理事長蔡美瑤表示，希望藉由此次會議，讓更多青少年在實踐中學會責任與品德，成為未來具備行動力的好公民。未來，台東縣將持續推動童軍運動，並以2026年全國高中職大露營為下一目標，結合在地資源，為全國青少年創造更多學習與實踐的機會，讓童軍精神薪火相傳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐
驚悚畫面曝光！夫妻擦撞遊覽車　女腿被輾過恐截肢
高雄「百年老店」竟賣過期品
日男定居台灣！回日本吃一蘭「被給中文菜單」　網揪1關鍵：超台
人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關山社區轉角幸福來得太突然　「奉茶亭」提供外出民眾解渴

衛福部桃園醫院慶祝創院45周年　院長楊南屏植樹象徵守護健康

「向海致敬」 打造永續潔淨海岸　台東縣府號召企業加入認養海岸

台東防災網絡再進化　台東縣府感謝義消弟兄共同建造安全家園

屏東地檢署與林業+自然保育署會議　宣誓打擊犯罪決心

相隔16年　台東縣再辦全國童軍總幹事會議

破千萬流量！創意不分年齡　一途莊舒羽分享實戰心法

嘉義市國際管樂節21日踩街登場　「開嘉市集」粉紅聖誔風

台東縣愛國蒲聯外替代道路通車　饒慶鈴：給鄉親安全回家的路

車輛爆胎卡高架橋刁車　台東大武警熱心協助排除

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

關山社區轉角幸福來得太突然　「奉茶亭」提供外出民眾解渴

衛福部桃園醫院慶祝創院45周年　院長楊南屏植樹象徵守護健康

「向海致敬」 打造永續潔淨海岸　台東縣府號召企業加入認養海岸

台東防災網絡再進化　台東縣府感謝義消弟兄共同建造安全家園

屏東地檢署與林業+自然保育署會議　宣誓打擊犯罪決心

相隔16年　台東縣再辦全國童軍總幹事會議

破千萬流量！創意不分年齡　一途莊舒羽分享實戰心法

嘉義市國際管樂節21日踩街登場　「開嘉市集」粉紅聖誔風

台東縣愛國蒲聯外替代道路通車　饒慶鈴：給鄉親安全回家的路

車輛爆胎卡高架橋刁車　台東大武警熱心協助排除

國光女神不藏了　澀谷街頭驚露黑色內衣

球員身價揚！蔡其昌：職棒餅做大了　資格賽組訓添挑戰

ATM不能領錢被貼「2字公告」！全場一看笑瘋：店員很有才

諧星1年被盜刷200萬！收通知「卡刷爆」才發現　犯罪手法騙過銀行

NewJeans鬧翻老東家精品合作照接　Danielle成歐米茄之友

南台灣最頂啦啦隊女神　瑟七本周日辦簽書會

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

翁馨儀罕曬父女親密合照　「凍齡膚況曝光」本人揭真實年紀

關山社區轉角幸福來得太突然　「奉茶亭」提供外出民眾解渴

華源出席雙城論壇　上海東森自然美獲期許

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

機捷全線票價10元優惠　明年1/2日起恢復原價

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

老翁遭「假貸款」詐騙　超商店員與東警聯手攔阻

台南重視兒少權益不姑息造謠抹黑市府維護公務員尊嚴

閃耀新北1314跨河煙火　11處最佳觀賞點曝光

露天燃燒廢棄物　屏東環保局75天抓28件

國道3號南向340.6公里自小客車追撞施工警戒緩撞車2人受傷

嘉義噴水圓環修繕　市政府：投手雕像不會換

嘉義縣議長募捐900萬器材裝備

南投縣今年前11月詐騙總額12億餘元僅追回2成

台南麻豆培文國小師生參訪當地消防分隊

大台南公車「智慧等車」於紅、藍、綠幹支線上線服務

桃園捷運綠線　113年成果發表暨成果展

更多熱門

相關新聞

台東縣愛國蒲聯外替代道路通車

台東縣愛國蒲聯外替代道路通車

台東縣大武鄉大竹村愛國蒲部落居民期盼已久的聯外替代道路於17日正式通車，台東縣長饒慶鈴表示，感謝原民會大力補助與各界支持，縣府也投入經費進行各項配合工作，在施工期間克服多次風災及豪大雨，順利完工通車。這條新道路的啟用，不僅解決了當地居民長期以來聯外交通的困擾，更象徵地方基礎建設的一大進展，為部落居民提供安全便利的交通保障。

車輛爆胎卡高架橋　警方熱心協助排除

車輛爆胎卡高架橋　警方熱心協助排除

台東縣府點燈儀式　電玩風聖誕樹閃耀廣場

台東縣府點燈儀式　電玩風聖誕樹閃耀廣場

哈薩克中尉要送「愛的包裹」她衝郵局匯23萬

哈薩克中尉要送「愛的包裹」她衝郵局匯23萬

寒流報到關山暖呼呼　鎮長號召志工協助民眾

寒流報到關山暖呼呼　鎮長號召志工協助民眾

關鍵字：

童軍會議台東

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面