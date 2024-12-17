台東縣府點燈儀式　電玩風聖誕樹閃耀廣場

▲台東縣府電玩風聖誕樹閃耀廣場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為迎接一年一度的聖誕佳節，台東縣政府在縣府廣場設置聖誕樹，增添節慶氛圍，並在16日晚間舉行點燈儀式，吸引近3百位縣民與縣府同仁參加，不少是家長帶領孩子一同共襄盛舉，由縣長饒慶鈴擔任主點燈人，與縣民一同點亮璀璨的聖誕樹，並祝願新的一年平安順遂，也歡迎各地民眾來台東泡溫泉、賞燈、歡度聖誕及跨年。

活動首先由台東縣聯禱會唱詩歌敬拜讚美，為點燈儀式揭開序幕，隨後由饒縣長上台致詞。除了向全體縣民獻上聖誕祝福、分享點燈儀式所傳遞的愛與平安之外，也提到聖誕佳節即將到來，搭配縣府前廣場的聖誕樹裝置，希望讓大家感受到濃濃的過節氣氛。

點燈儀式由台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝與貴賓一同啟動點亮聖誕樹，今年的藍色聖誕樹以「電玩風」為主題，點綴著表情詼諧的遊戲精靈，俏皮可愛的造型不僅能讓大小朋友會心一笑，也象徵著台東縣的不斷創新及充滿活力。點燈儀式結束後，由饒縣長、王副縣長及民政處長林宏義一同發送聖誕小禮物給現場來賓，與大家共享節日的喜悅。聖誕樹點燈將持續至明年2月13日，每日下午5時30分至晚間10時點亮。

縣府補充，除了縣府廣場的聖誕樹，鐵花新聚落也將推出「鐵花燈之祭」耶誕限定活動，自12月21日至29日每天五場雪花秀，並於12月24、25日安排耶誕老公公現身，民眾可合影打卡，還有機會獲得精美小禮物。此外，目前展出的「極地童話」主題燈飾將延續至明年2月16日，歡迎大家一起來台東感受濃厚的聖誕氛圍。