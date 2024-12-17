寒流報到關山暖呼呼　鎮長號召志工協助民眾

▲關山鎮公所特地號召志工團體動手清理破損的屋舍殘骸 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東關山今天戶外的溫度約15度左右給人感覺冷颼颼，但有一群人的心卻是呈現暖呼呼的。由於之前「康芮颱風」自台東登陸造成嚴重農業災情，關山鎮有戶人家的房舍也因此被強風吹垮而無法居住。鎮公所今日特地號召志工團體動手清理破損的屋舍殘骸，等待善心協會後續進場重建家園。

一大早包括關山鎮長彭成豐、關山慈濟醫院潘永謙院長、關山救國團會長周福安等率領所屬志工成員二十餘人投入紀姓阿公屋倒清理工作，現場人員動手整理破損吹落的鐵皮、破損民生用品、衣物等等，再由大型廢棄物抓斗車和慈濟回收車載運清走。紀姓阿公頻頻對在場的志工們道謝，也期盼能夠早日重建並回復往日的生活。

87歲的紀姓阿公表示，被「康芮颱風」吹倒的屋舍已經生活有6、70年了，原先的屋況由於有些老舊不料被颱風一吹耐不住就整個垮了。目前只能先暫時借住在弟弟的家中，有時連上個廁所都得到附近的土地公廟公廁。望著先前風災時搶救和整理後的物品覺得很無奈，因為包括許多家人在內的美好回憶都因此消失殆盡。

彭成豐指出，颱風過後得知紀姓阿公的情況後除了先行給予急難救助外，也協助尋求善心團體的幫忙準備後續重建家園計劃。上午沒有門診的潘永謙院長帶領行政人員和慈濟志工戴上手套投入整理清運的行列，不到兩個小時大家就將環境大致清理完成，潘永謙也送上保暖衣物希望紀姓阿公能夠保重身體避免寒冬的侵襲而受寒。