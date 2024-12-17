哈薩克中尉要送「愛的包裹」她衝郵局匯23萬　台東警急阻詐

▲「假軍官-愛的包裹」詐騙老梗差點騙倒七旬女。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



住在台東縣鹿野鄉70多歲的陳女，於今年9月間透過交友軟體，認識自稱哈薩克中尉軍官的男網友「瓊斯」，兩人互加LINE好友後感情迅速升溫，瓊斯於近日對陳女稱，有寄送「愛的包裹」給她，但卻因稅金問題卡海關，需要新台幣23萬多元才可放行。被愛沖昏頭，的陳女至郵局匯款時，所幸職員察覺有異，立即通報鹿野分駐所，所長陳泰山及警員李虹盈當場戳破「粉紅泡泡」，順利守住陳女養老金。

17日9時許，台東縣關山警察分局鹿野分駐所接獲郵局職員報案，指稱有名70多歲老婦人要匯款新台幣23萬5千5百元，但對匯款用途支吾其詞，請派員前來了解。在陳所長關懷詢問下，陳女慌稱這筆匯款是土地測量鑑界的費用，但價錢顯然不合乎常理。最終在員警輪番勸說下，陳女才向員警吐實。

經了解，陳女在社群交友網站上認識自稱「哈薩克中尉軍官—瓊斯」，瓊斯每天對陳女喧寒問暖，讓獨居的陳女感受到久違的溫暖，很快的兩人就以「姐弟」相稱。瓊斯見時機成熟，謊稱要寄送給姐姐的禮品，因關稅問題卡在本國海關，而他因身在戰場，所以無法處理，請她先匯款新台幣23萬5千5百元，等戰事結束後，再將該筆款項返還。

陳女不疑有他前往郵局匯款，所幸機警的職員發現異常，立即啓動「金警連線」及時攔阻。隨後員警將陳女請回警所，進一步檢視兩人對話內容，發現海外軍官全程使用「中文」，連提供的帳戶都是國內的，且經查詢已列為「警示帳號」，立即通報165反詐騙中心查處。另將陳女手機內「瓊斯」帳號封鎖並刪除，以免她再次受騙。

關山警察分局表示，本案能順利攔阻，係為郵局職員機警性高，發現有異及時通報，再加上員警的耐心勸說，讓詐騙現形無功而返。呼籲民眾對於來路不明的交友訊息務必要提高警覺，而且只要提到「匯款」或「領錢」等關鍵字，就一定是詐騙！只要有任何疑慮，請撥打165反詐騙專線，或110報案電話，亦或者撥打分駐(派出)所電話，也可直接至警所臨櫃諮詢，警察非常願意提供協助，避免民眾掉入詐騙圈套。