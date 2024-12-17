台東縣愛國蒲聯外替代道路通車　饒慶鈴：給鄉親安全回家的路

▲台東縣愛國蒲聯外替代道路今通車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武鄉大竹村愛國蒲部落居民期盼已久的聯外替代道路於17日正式通車，台東縣長饒慶鈴表示，感謝原民會大力補助與各界支持，縣府也投入經費進行各項配合工作，在施工期間克服多次風災及豪大雨，順利完工通車。這條新道路的啟用，不僅解決了當地居民長期以來聯外交通的困擾，更象徵地方基礎建設的一大進展，為部落居民提供安全便利的交通保障。

大竹村愛國蒲部落居民長期以來聯外交通需經由鄉道東67線連接台9線，但東67線除寬度不足以外，每逢颱風或地震後出現落石，危及用路人安全，甚至阻斷道路使部落成為孤島，居民生活大受影響。

為解決此問題，大武鄉公所及台東縣政府自104年起即積極爭取興闢更安全的替代聯外道路。期間，替代道路的規劃與施工歷經用地取得、經費問題等多重挑戰，於111年獲得原民會核定補助9980萬元辦理，並由縣府建設處接手後續工程。

饒慶鈴表示，這條替代道路的通車是各方多年努力的成果，感謝原民會的大力補助、時任大武鄉長的黃建賓立委堅持與關心地方建設及施工團隊的付出，施工期間也克服多次風災及豪大雨的考驗，凝聚多方的努力與支持，最後順利完工通車，讓愛國蒲部落的鄉親，終於有一條更安全的回家道路，未來縣府將持續關注偏鄉基礎建設，縮短城鄉差距，改善居民生活品質。

縣府建設處說明，此次工程新建一座長65公尺、寬8公尺的橋梁，以及興闢了兩端連接道路總長371公尺，而為了使這條替代道路發揮最大功能，縣府也依對地方居民的承諾，投入共約1700萬元改善相關基礎設施，包括將新橋梁與溪蒲橋間的防汛道路全線鋪設瀝青路面，並於溪蒲橋頭處進行道路拓寬、縱坡調整、增設路燈28盞及打造綠地空間，全部工作已於113年11月如期完工。

愛國蒲居民也在通車典禮上表達喜悅與感激之情，直言這條新道路讓他們終於不再擔心行路安全，回家的路更踏實、更安心。