防搶演練超逼真　民眾誤認真實搶案

▲台東警方進行防搶演練超逼真。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮地區農會為強化金融機構自身安全防護能力，特別於日前與成功分局新豐派出所進行一場逼真的防搶演練。演練由新豐派出所所長張鴻昌率同警員陳俊吉、曾千芳及陳茗偉共同參與，由副所長許東凱扮演搶匪，模擬歹徒騎乘黑色重型機車、全副武裝闖入農會行搶的緊急狀況，整場演練過程驚心動魄，充分展現警方與金融機構的緊密合作。

演練內容設定歹徒持槍闖入農會，命令櫃台人員交出現金。農會行員臨危不亂，一面按下警報器通知警方，一面與歹徒周旋拖延時間。新豐派出所巡邏員警接獲通報後立即趕抵現場，所長當機立斷使用辣椒水制伏嫌犯，並迅速踢開槍枝、上前壓制、搜身上銬，同時通報偵查隊到場採證，一系列動作行雲流水，專業有序。演練過程中，路過民眾還以為是真實搶案，充分顯示演練的逼真程度。過程中也模擬查獲歹徒所騎乘機車為贓車，完整呈現從犯罪發生到嫌犯落網的完整處理流程。

成功分局分局長龔士哲表示，年關將近，金融機構安全防護工作不容懈怠。這次的防搶演練不僅加強了警方與農會之間的應變默契，也讓第一線行員能熟悉緊急狀況的處理程序。演練雖然是假的，但透過逼真的情境模擬，能夠讓相關人員在面對真實狀況時更加冷靜應對。分局也將持續透過類似演練，提升金融機構自衛能力，共同維護轄區金融安全，讓民眾能安心辦理各項業務。現場農會主管及行員對這次演練的成效都給予高度肯定，相信這樣的防搶演練，必能有效提升金融機構的整體安全防護能力。