守護鄉親牙齒健康及口腔醫療　卑南鄉衛生所牙科部揭牌開幕

▲台東縣卑南鄉衛生所牙科部揭牌開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「終於不用再舟車勞頓到外地看牙了！」台東縣衛生局積極擴充員額及編制，卑南鄉衛生所牙科部於16日起正式提供牙醫門診診療，由公費牙醫師鄭于安返鄉服務，並於16日上午舉行揭牌記者會，不再是無牙科醫師執業鄉鎮。

台東縣衛生局表示，卑南鄉長期為牙醫醫療資源不足地區，且鄉內無牙醫師執業，民眾均需舟車至臺東市或其他鄉鎮看診，衛生局正視民眾醫療需求，針對醫療資源不足地區，積極爭取人力及硬體設備經費，以普及醫療資源。

今年擴增卑南鄉衛生所設置牙醫部，且於7月爭取鄭于安牙醫師返鄉提供牙科門診服務，並補助卑南鄉衛生所牙醫部診間硬體及牙科診療等相關設施設備布建，突破長期以來的醫療資源不足困境，今日牙科部正式啟用，為當地約16,000名居民帶來口腔健康的希望，讓偏鄉居民得以享受專業、便捷的口腔健康服務。



衛生局孫國平局長特別感謝韓國Dentium 創辦人暨董事長Sung Min Chung與臺灣眾醫生技楊明哲、段茂琦醫師，捐贈牙科治療椅，為偏鄉醫療的改善貢獻了寶貴的資源。

「健康無距離、攜手新未來」卑南鄉衛生所牙科部的啟用，象徵偏鄉醫療服務又邁進一大步，未來衛生局會持續積極爭取資源投入偏鄉醫療，共同守護全民的健康。