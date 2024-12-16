　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東藍無敵海景　告示牌救生圈安全加持

▲全新設置的告示牌及救生圈繩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全新設置的告示牌及救生圈繩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東優美綿長的海岸線，過去因為設立各種警示、禁止告示牌或救生圈繩等，常讓民眾覺得雜亂。台東縣政府今年起融入景觀美學，攜手中央海洋委員會、交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處，及成功鎮公所，盤點海岸現有設備，並考量現場安全、需求急迫性程度，設置必要的告示牌及救生圈繩，以一致性且更鮮明色彩標示，提醒遊客注意水域遊憩可能風險及重視自身安全。

台東縣政府表示，今年新設置的海域安全告示牌，也是首度由縣府、東管處、成功鎮公所3個政府單位聯手呈現共同一致性的識別風格，未來縣府將持續與各單位溝通整合，讓台東海域周邊景觀都呈現遊憩新美學。此外，縣府今年首次委託專業團隊，針對縣內12處熱門海域遊憩地點進行風險分級研究，透過海氣象資料的統計與模擬、現場調查及海域活動危險因素的綜合評估，分析出民眾於各月份從事水域遊憩活動的風險程度，請民眾注意各遊憩熱點於不同月份的風險高低，減少意外發生，保障生命安全。

縣府重視水域遊憩安全，已連續3年獲海洋委員會經費挹注，例如每年辦理救生員訓練、將水域救護訓練課程推進至綠島、蘭嶼、推廣親子水域安全體驗等。台東純淨自然的海域風光，未來將持續進化，更安全也更美。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
雙城晚宴台味十足！蔣萬安圓山宴請華源　這一道「蔣宋美齡的最愛
股民注意！00939配息首度縮水
林襄：沒有的事我要如何道歉？　捲佔位風波IG被洗版
親友「拉黃線」悲送陳梅慧　民俗專家曝原因
快訊／疑低溫奪命！汐止駕駛倒車內　搶救不治
冷空氣一波波「不中斷」　鄭明典揭原因
影帝肥貓慘背債7千萬！　僅劉德華伸援手
陳子豪身價上看6千萬！　5球團搶人進最後階段

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本青森縣宮下宗一郎知事首訪台南　黃偉哲市長接見共譜台日交流願景

台東藍無敵海景　告示牌救生圈安全加持

外交部雲嘉南辦事處超便民　核照22萬本喜慶設處12週年

守護鄉親牙齒健康及口腔醫療　卑南鄉衛生所牙科部揭牌開幕

年終消防安全大盤點　南消四大山上分隊辦理校園防火宣導活動

防搶演練超逼真　民眾誤認真實搶案

屏東縣鼓勵生養意願　明年第2名以上新生兒津貼提高為3萬元

2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽　謝舒凡等人頒獎

台電屏東區處聖誕節送暖活動　攜手散播歡笑與愛

到高海拔地區過年！阿里山賓館瞄準農曆年商機

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

日本青森縣宮下宗一郎知事首訪台南　黃偉哲市長接見共譜台日交流願景

台東藍無敵海景　告示牌救生圈安全加持

外交部雲嘉南辦事處超便民　核照22萬本喜慶設處12週年

守護鄉親牙齒健康及口腔醫療　卑南鄉衛生所牙科部揭牌開幕

年終消防安全大盤點　南消四大山上分隊辦理校園防火宣導活動

防搶演練超逼真　民眾誤認真實搶案

屏東縣鼓勵生養意願　明年第2名以上新生兒津貼提高為3萬元

2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽　謝舒凡等人頒獎

台電屏東區處聖誕節送暖活動　攜手散播歡笑與愛

到高海拔地區過年！阿里山賓館瞄準農曆年商機

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

差幾寸丟命！女街頭扭打跌出馬路　險遭公車「輾爆頭」畫面曝

Canada Goose變潮了！魏河俊、Krystal演繹新Snow Goose系列亮點揭曉

碧昂絲12歲愛女大銀幕出道了！　她一聽聲音秒噴淚：我以她為榮

雙城晚宴台味十足！蔣萬安圓山宴請華源　這一道「蔣宋美齡的最愛」

藍白邀重大刑案被害家屬會談　司法正副院長、大法官被提名人婉拒

日本青森縣宮下宗一郎知事首訪台南　黃偉哲市長接見共譜台日交流願景

24萬股民注意！00939配息縮至0.05元　12／30最後買進日

台東藍無敵海景　告示牌救生圈安全加持

快訊／台二線三芝段汽車自撞分隔島　男駕駛失去心跳送醫搶命

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

地方熱門新聞

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

18歲騎士台3線衝出護欄　頭重創身亡

長治鄉繁昌村+滿州鄉港口村補選 吳秋燕+楊秀蘭當選

雲林好時光靚市集登場　洪申翰盼支持基層

土城農民直銷站開幕　農會辦年菜試吃

趙君接任第一岸巡隊長　北部分署長親自布達勗勉

基隆行人違規要抓了　明年起開罰500

明明上帝聖誕　侯友宜赴濟仁佛院參拜祈福

新北關懷街友與獨居長輩　夜訪贈禦寒物資

獨／男登八仙山突倒地無呼吸心跳

男子侵入疑前女友住處被提告南警逮捕起獲毒品

巨星雲集耶誕音樂狂潮　神曲連發閃耀夜晚

新北市「最有錢神明」！媽祖擁21億土地

新北促參連續2年特優　執行成果亮眼

更多熱門

相關新聞

卑南鄉衛生所牙科部揭牌開幕

卑南鄉衛生所牙科部揭牌開幕

「終於不用再舟車勞頓到外地看牙了！」台東縣衛生局積極擴充員額及編制，卑南鄉衛生所牙科部於16日起正式提供牙醫門診診療，由公費牙醫師鄭于安返鄉服務，並於16日上午舉行揭牌記者會，不再是無牙科醫師執業鄉鎮。

防搶演練超逼真　民眾誤認真實搶案

防搶演練超逼真　民眾誤認真實搶案

即／嘉明湖山屋下雪了　山友嗨喊：越來越大

即／嘉明湖山屋下雪了　山友嗨喊：越來越大

行人過馬路「遭機車猛撞」！頭部重創搶救無效亡

行人過馬路「遭機車猛撞」！頭部重創搶救無效亡

台東小米毒粽釀4死　53歲女搶命3個月仍陷昏迷

台東小米毒粽釀4死　53歲女搶命3個月仍陷昏迷

關鍵字：

救生圈台東藍台東

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面