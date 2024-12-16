台東藍無敵海景　告示牌救生圈安全加持

▲全新設置的告示牌及救生圈繩。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

台東優美綿長的海岸線，過去因為設立各種警示、禁止告示牌或救生圈繩等，常讓民眾覺得雜亂。台東縣政府今年起融入景觀美學，攜手中央海洋委員會、交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處，及成功鎮公所，盤點海岸現有設備，並考量現場安全、需求急迫性程度，設置必要的告示牌及救生圈繩，以一致性且更鮮明色彩標示，提醒遊客注意水域遊憩可能風險及重視自身安全。

台東縣政府表示，今年新設置的海域安全告示牌，也是首度由縣府、東管處、成功鎮公所3個政府單位聯手呈現共同一致性的識別風格，未來縣府將持續與各單位溝通整合，讓台東海域周邊景觀都呈現遊憩新美學。此外，縣府今年首次委託專業團隊，針對縣內12處熱門海域遊憩地點進行風險分級研究，透過海氣象資料的統計與模擬、現場調查及海域活動危險因素的綜合評估，分析出民眾於各月份從事水域遊憩活動的風險程度，請民眾注意各遊憩熱點於不同月份的風險高低，減少意外發生，保障生命安全。

縣府重視水域遊憩安全，已連續3年獲海洋委員會經費挹注，例如每年辦理救生員訓練、將水域救護訓練課程推進至綠島、蘭嶼、推廣親子水域安全體驗等。台東純淨自然的海域風光，未來將持續進化，更安全也更美。