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運用無人機空拍科技執法　提升污染蒐查與改善效率

▲運用無人機空拍科技執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲運用無人機空拍科技執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局為提升取締廢棄物不法棄置及其他環保違規行為的稽查效能，運用科技設備加強蒐證執法，除縮時攝影機外，今年新增無人機（UAV）搭配紅外線熱顯像儀的空拍稽查作業，克服地形限制，稽查偏僻區域、溪谷流域等較難勘查的區域，並可即時取得地面環境資訊，強化污染監控與蒐證能力；今年無人機在卑南鄉大巴六九、太平溪沿岸及知本溪沿岸區域等進行空拍作業，共查獲6處廢棄物棄置污染，並依據廢棄物清理法通知地主及權管單位限期清理改善，改善期間持續追蹤以避免發生破窗效應，目前已全數完成改善，持續守護台東的好環境。

台東縣政府表示，守護台東的好山好水好空氣，營造優美宜人的城鄉環境，都是縣府慢經濟政策的施政重點之一，非法棄置廢棄物不僅污染環境，也會危害生態環境及人體健康，因此需要有效的改善及預防作為，而環保局運用無人機配備顯像儀等科技設備輔助執法，以達到污染改善及保護環境的目的，也要呼籲大家一起守護台東優美的生活環境，妥善清除處理廢棄物，以及做好各種污染防制工作。

台東縣環保局指出，偏僻區域、溪谷流域等，因人煙稀少，易發生不法棄置廢棄物污染情形，為有效追查及改善，今年新增無人機配備紅外線熱顯像儀進行遙控飛行空拍稽查作業，並在符合交通部民用航空局相關無人機管理規定下執行，其不僅跨越地形障礙，高空俯視區域面廣，並可即時掌握到地面的環境資訊，進而查獲污染位置，有效提升環境稽查效能，未來將持續該項無人機空拍稽查工作，並機動性配合執行環境污染行為監控與蒐證任務，有效防範及改善環境污染，共同守護台東這塊淨土。

環保局呼籲，遵守環保法規，改善污染環境行為，一起保護台東的環境，為環境永續及後代子孫的生存環境努力；如發現有公害或污染環境行為或情節時，請撥24小時受理陳情的免費專線0800-066-666或環保局電話089-221999報案，或利用手機APP下載「公害報報」、公害污染陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)等管道陳情。

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