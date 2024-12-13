5年磨一劍！全英語跨域　雲林明德中學外交小尖兵全國特優

▲113年度「外交小尖兵－英語種籽隊選拔」活動，台中市明德高中取得全國特優，也同時取得2025年寒假期間赴美國與加拿大親善訪問資格的高中。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

由教育部與外交部所辦理「外交小尖兵－英語種籽隊選拔」活動，113年度共吸引全國79支隊伍參賽，經過激烈競爭後全國決賽成績出爐，台中市明德高中取得全國特優第四名亮麗成績，為台中市第一，也同時取得2025年寒假期間赴美國與加拿大親善訪問資格的高中。

今年度賽事主題為「實踐SDGs，台灣青年很可以」，初賽以英語話劇評選，全國決賽則分為英文即席演講、益智問答，各隊參賽者展現創意與團隊合作精神，競爭非常激烈。明德中學自109年度參加「外交小尖兵」活動，每一年都進入全國決賽，今年是第一次獲得外交部及教育部安排於赴國外進行親善訪問的機會，可謂5年磨一劍得來不易。

▲在老師團隊指導之下，從發揮創意的戲劇展演，展現了學生的自主學習及團隊溝通合作能力，。（圖／記者王悉宇翻攝）



明德中學團隊由普通高中一年級陳思婷、萬晴、廖禹宣、鄭允睿四位同學代表學校參賽；廖禹宣同學表示，初賽的演戲光是劇本就大幅修改了約五到六次，每一次的成果驗收、訓練也都會得到不同老師的建議在進行細部修改，另外還要增進演技以及與隊員間的默契。

陳思婷同學也分享，即席演講方面，我不僅擴充了單字量，也學會如何在寫作時運用連接詞，強調我們的觀點。」；而萬晴同學則覺得，整場比賽獲勝的關鍵是機智問答，賽前的我們查閱了許多資料，整理成表格，還有運用台灣人必不可少的諧音梗做成口訣反覆背誦。

經過三個月訓練，鄭允睿同學感觸良多，他提到，和組員們一起經歷了崩潰、歡笑，甚至是衝突，但也就是這些東西，成就了現在的榮耀。外交小尖兵不只讓語言能力提升，也培養出對周遭、對台灣、對世界的使命感！並期待明年初參訪美國、加拿大時，能與國際青年激發出更多的合作和創意。

明德高中校長林衍陞指出，外交小尖兵從九月份校內初選到該4名同學的組成，在老師團隊指導之下，從發揮創意的戲劇展演，展現了學生的自主學習及團隊溝通合作能力，這幾年來除札實英語教育外，更注重跨領域學習，落實實踐SDGs，明德青年很可以。

▲明德中學團隊由普通高中一年級陳思婷、萬晴、廖禹宣、鄭允睿四位同學代表學校參賽。（圖／記者王悉宇翻攝）