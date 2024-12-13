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雲林男心肌梗塞！　心血管疏通+低溫管理鬼門關前搶回1命

▲中國醫藥大學北港附設醫院團隊搶救急性心肌梗塞患者 。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院團隊搶救急性心肌梗塞患者 。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林一名54歲的楊姓男子於11月21日中午因突發胸悶與胸痛，並在送醫途中呼吸心跳停止，所幸經多方醫療團隊接力搶救，成功恢復生命跡象，最終於中國醫藥大學北港附設醫院接受緊急心導管手術，順利脫離險境，並於12月1日康復出院。

患者楊先生事發當時在急救人員的即時處置下接受心臟電擊與心肺復甦（CPR），恢復自主循環（ROSC），初步診斷為急性心肌梗塞，隨即轉診至中國醫藥大學北港附設醫院。急診團隊接獲病患後立即啟動心導管小組，迅速在60分鐘內送至心導管室進行檢查，確診其左前降支血管嚴重阻塞。

心臟內科醫師逯新民在與家屬充分溝通後，緊急為患者放置兩支支架，打通阻塞血管，恢復心臟血流。同時，團隊迅速啟用低溫治療（TTM），以降低患者腦部代謝率與氧需求，減少神經細胞損傷並改善神經恢復機會。

▲中國醫藥大學北港附設醫院團隊搶救急性心肌梗塞患者 。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲病人回診，逯新民醫師耐心解說病情。（圖／記者王悉宇翻攝）

醫師逯新民表示，低溫治療能將患者體溫維持在32°C至36°C，持續24小時，是目前唯一被證實可改善心臟停搏後神經恢復的治療方法。急性心肌梗塞若不及時處置，嚴重者可能瞬間死亡，因此快速打通血管並穩定生命徵象，是心血管團隊的首要任務。經過術後治療與監控，楊先生病情逐步穩定，一週後轉普通病房並於12月1日出院，僅需透過定期回診持續追蹤健康。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，作為雲林海線唯一的中度急救責任醫院，以及縣內唯二提供24小時心導管檢查服務的醫療機構，該院近年來增設低溫治療設備以提升急性病患的救治成效。院方不僅擁有專業的急診與心導管團隊，還透過緊密的跨領域合作與嚴謹的救治流程，為患者爭取最大生存機會，提供頂尖的醫療照護。

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