2私校「遭勒令停招停辦」！教育部：專輔學校改善未達標

▲教育部私校退場審議會通過，賢德高工與育民工家在114學年停招與停辦。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（13日）召開私校退場審議會。已被列為專輔學校的苗栗縣私立賢德高工與私立育民工家，未在規定期限內完成改善，會中審議通過，上述兩校在114學年度停止全部招生，並從114學年度結束時停辦。

教育部今天召開「私立高級中等以上學校退場審議會」第4次會議，針對已經被列為專輔學校的高雄市新光高中、賢德高工、育民工家等三校進行審議。其中退審會出席委員二分之一以上同意，認定新光高中在改善期間屆期前已完成改善，免除列為專案輔導學校。

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不過，教育部表示，由於賢德高工、育民工家在改善期間屆滿未獲免除，經過出席委員二分之一以上同意，根據退場條例第13條第1項規定，命令學校在114學年度停止全部招生，並在114學年度結束時停辦。

▲育民工家被教育部勒令停招停辦。（圖／翻攝自Google Maps）

此外，教育部指出，弘德學校財團法人符合退場條例第21條第4項情形，經出席委員二分之一以上決議，同意根據退場條例第21條第1項規定，命令該學校法人解散。學校法人解散後，學校法人應依退場條例第21條第2項及第3項規定，辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。