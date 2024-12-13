守護靈魂之窗！「點亮雲林」助夜光學童免費驗光配鏡

▲蔡岳儒號召社會資源舉辦「點亮雲林」學童視力關懷活動多年，確保學童的視力健康獲得妥善照顧。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

由國際扶輪3470地區指導與北港宗聖扶輪社主辦，及台全診所、水燦林國小協辦的「點亮雲林」關懷活動實施計畫活動，今年於12月13日辦第九場次，為水林的夜光學童，進行視力檢查及免費配鏡，共計62位學生參加，期透過視力健檢與矯正，讓學生能夠學習無礙，清楚看見自己的未來。

「點亮雲林」關懷活動實施計畫活動是由雲林縣議員蔡岳儒發起，此次參加的62位學生中，水燦林國小學童占了50位，蔡岳儒號召社會資源舉辦「點亮雲林」學童視力關懷活動多年。活動透過專業視力檢查與配鏡，確保學童的視力健康獲得妥善照顧，讓他們能在學習路上看得更清楚、走得更長遠。

▲「點亮雲林」關懷活動實施計畫活動為水林的夜光學童進行視力檢查及免費配鏡，共計62位學生參加，。。（圖／記者王悉宇翻攝）

水燦林國小見習校長楊宗敏表示，眼睛是靈魂之窗，護眼應從小開始，減少過度用眼並正確配戴眼鏡，是預防視力惡化的重要措施；台全醫療體系經理李奇燁表示，雲林縣隔代教養現象普遍，且學童使用3C產品的頻率高，導致近視比例逐年上升。因此，發現視力異常時，應及早接受眼科醫師檢查並進行適當矯正，避免視力進一步惡化。

雲林縣議員蔡岳儒表示，「點亮雲林學童視力保健關懷活動」至今已為490名學童進行視力檢查與宣導，並完成195副眼鏡的配製。我們希望透過專業的視力檢查，確保學童擁有清晰的視力，進而不受影響地專注學習，同時，也藉此將社會的關懷落實到真正需要的地方。

▲「點亮雲林學童視力保健關懷活動」至今已為490名學童進行視力檢查與宣導，並完成195副眼鏡的配製。（圖／記者王悉宇翻攝）