　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守護靈魂之窗！「點亮雲林」助夜光學童免費驗光配鏡

▲蔡岳儒號召社會資源舉辦「點亮雲林」學童視力關懷活動多年，確保學童的視力健康獲得妥善照顧。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲蔡岳儒號召社會資源舉辦「點亮雲林」學童視力關懷活動多年，確保學童的視力健康獲得妥善照顧。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

由國際扶輪3470地區指導與北港宗聖扶輪社主辦，及台全診所、水燦林國小協辦的「點亮雲林」關懷活動實施計畫活動，今年於12月13日辦第九場次，為水林的夜光學童，進行視力檢查及免費配鏡，共計62位學生參加，期透過視力健檢與矯正，讓學生能夠學習無礙，清楚看見自己的未來。

「點亮雲林」關懷活動實施計畫活動是由雲林縣議員蔡岳儒發起，此次參加的62位學生中，水燦林國小學童占了50位，蔡岳儒號召社會資源舉辦「點亮雲林」學童視力關懷活動多年。活動透過專業視力檢查與配鏡，確保學童的視力健康獲得妥善照顧，讓他們能在學習路上看得更清楚、走得更長遠。

▲蔡岳儒號召社會資源舉辦「點亮雲林」學童視力關懷活動多年，確保學童的視力健康獲得妥善照顧。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「點亮雲林」關懷活動實施計畫活動為水林的夜光學童進行視力檢查及免費配鏡，共計62位學生參加，。。（圖／記者王悉宇翻攝）

水燦林國小見習校長楊宗敏表示，眼睛是靈魂之窗，護眼應從小開始，減少過度用眼並正確配戴眼鏡，是預防視力惡化的重要措施；台全醫療體系經理李奇燁表示，雲林縣隔代教養現象普遍，且學童使用3C產品的頻率高，導致近視比例逐年上升。因此，發現視力異常時，應及早接受眼科醫師檢查並進行適當矯正，避免視力進一步惡化。

雲林縣議員蔡岳儒表示，「點亮雲林學童視力保健關懷活動」至今已為490名學童進行視力檢查與宣導，並完成195副眼鏡的配製。我們希望透過專業的視力檢查，確保學童擁有清晰的視力，進而不受影響地專注學習，同時，也藉此將社會的關懷落實到真正需要的地方。

▲蔡岳儒號召社會資源舉辦「點亮雲林」學童視力關懷活動多年，確保學童的視力健康獲得妥善照顧。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「點亮雲林學童視力保健關懷活動」至今已為490名學童進行視力檢查與宣導，並完成195副眼鏡的配製。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►新鮮蔬菜任你採！雲林虎尾驚見暖心菜田　地主暖心分享原因曝

►中華電信施工！雲林東和村12／17市話停話　最長1小時

►雲林消防局提升義消質量　強化科技訓練與精進裝備獲全國第一

►土尾咖闖雲林亂倒廢土現場曝！刺鼻臭味狂飄　檢揪出26人起訴

►逛夜市吃鐵板燒2人共食...隔壁情侶幫買單　麥寮偏鄉學童超感謝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／2私校遭勒令「停招停辦」
「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人
台鋼搶詹子賢！　優渥條件曝光
韓籍啦啦隊大軍壓境　籃籃被消失回應了
LAWSON日本總部喊「在台灣無展店計畫」！旅日達人：繼續看
大規模解僱台灣員工！股價一路跌　自救買庫藏股8000張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

朴子醫院日照中心成果展　家屬見證長者生活印記

橋科2025年完工！供1.1萬就業機會　鴻華電巴、智崴設備廠已動土

守護靈魂之窗！「點亮雲林」助夜光學童免費驗光配鏡

救命關鍵8分鐘　屏東縣消防局成立首支高級救護隊

朴子警攜手社會局　「行動式老人福利服務車」宣導反詐騙

潮州警加強臨檢桌遊店+麻將館　查獲2起無照駕駛案

屏東縣加強冬至火鍋應景食品抽驗　42件全部合格

跨年何處去？聽音樂會抽5.4萬住宿卷　還買一送一

嘉義地檢農會宣導反賄選　呼籲勿假借年節名義招待出遊餐會

無號誌路口不停讓「已開出620罰單」　屏東里港警擴大取締

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

朴子醫院日照中心成果展　家屬見證長者生活印記

橋科2025年完工！供1.1萬就業機會　鴻華電巴、智崴設備廠已動土

守護靈魂之窗！「點亮雲林」助夜光學童免費驗光配鏡

救命關鍵8分鐘　屏東縣消防局成立首支高級救護隊

朴子警攜手社會局　「行動式老人福利服務車」宣導反詐騙

潮州警加強臨檢桌遊店+麻將館　查獲2起無照駕駛案

屏東縣加強冬至火鍋應景食品抽驗　42件全部合格

跨年何處去？聽音樂會抽5.4萬住宿卷　還買一送一

嘉義地檢農會宣導反賄選　呼籲勿假借年節名義招待出遊餐會

無號誌路口不停讓「已開出620罰單」　屏東里港警擴大取締

最慘4人行！「爽約3女開房」被灌醉　男清醒後悲劇了

台3名一貫道長輩赴陸失聯　羅文嘉呼籲蔣萬安：比雙城論壇重要

沾水就能刷！3M全新升級替換式馬桶刷年末超殺促銷只在美式賣場

派出所長當綠能蟑螂內鬼遭收押　台南警嚴懲：拔官調地再停職

翁曉玲稱大陸人有中華民國籍　大法官尪釋憲文「跨時空打臉」

泡泡瑪特堵黃牛新招！進貨拉簾保密、開賣日加派保全

2私校「遭勒令停招停辦」！教育部：專輔學校改善未達標

2024年底「運勢大爆發」TOP4星座！愛情、財運、事業三連勝

中共經濟工作會議稱提高赤字率　陸媒指「突破緊箍咒」

天氣一冷血壓就失控！他吃藥+健康餐仍降不下　醫用飲食法助達標

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

地方熱門新聞

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

緝獲上千名詐欺成員查扣近42億元

長效針劑助思覺失調病友穩控病情重返社會 精神科醫師：搭配回診效果更好

高齡自願繳回駕照　桃園監理站送全聯禮券

公所課員接獲詐騙電話　趕緊報警拆穿阻詐

雲林虎尾暖心菜田　免費蔬菜採摘傳遞愛與分享

南消一大辦理工廠實地踏勘消防機器人亮相

台日高校棒球對抗賽邀您15日來台南熱血應援！

千里迢迢來避寒！大漢溪人工濕地迎接候鳥度冬

台南2000千多張紅單重複開民眾抓狂！

韓國新人氣天團EVNNE來台1221不見不散

桃園住戶線上填寫「就是要你管」　可抽大獎

跨年何處去？聽音樂會抽五萬元住宿卷　還買一送一

新北某國中11天連2起墜樓！學生洗版換校長　教育局回應了

更多熱門

相關新聞

中華電信施工！雲林東和村12/17停話1小時

中華電信施工！雲林東和村12/17停話1小時

中華電信公司雲林營運處為提升通信服務品質，計劃於2024年12月17日下午3時，進行古坑鄉東和村交換機改接作業。屆時，電話號碼為「526XXXX」的用戶將暫停通訊，預計中斷時間為10至60分鐘不等。

雲林消防局提升義消質量　強化科技訓練獲全國第一

雲林消防局提升義消質量　強化科技訓練獲全國第一

逛夜市吃鐵板燒情侶幫買單　偏鄉童超感謝

逛夜市吃鐵板燒情侶幫買單　偏鄉童超感謝

文創店兩度遭竊　拖鞋賊犯案前先刮掉落腮鬍

文創店兩度遭竊　拖鞋賊犯案前先刮掉落腮鬍

2024第六屆「創業歸故里」　雲林回鄉之路創歷年競賽佳績

2024第六屆「創業歸故里」　雲林回鄉之路創歷年競賽佳績

關鍵字：

學童視力關懷活動雲林雲林縣議員蔡岳儒

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

Pornhub美國「年度熱搜關鍵字」曝光

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

27K被資遣！老闆「1年後突來電」　她上網一查傻了

曾豪駒一軍職務曝光！振總也調動

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

更多

最夯影音

更多

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面