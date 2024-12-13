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22歲包手男醉撞害命！斷腿坐輪椅應訊　父母請大咖律師「顧條條」

記者白珈陽／台中報導

台中市22歲林姓男子昨（12）日上午酒駕肇事，從KTV離開後先是沿途擦撞2輛路邊車，最後自撞路邊6輛汽、機車及1部自行車，釀1死3傷慘劇，林男自己也右腿開放性骨折，被送醫救治。全案今天進行相驗，死者家屬悲傷欲絕，盼盡快處理後事；林男父母今天沒有出面，但委由律師張繼圃全權處理，據查，張接手過台中盛唐中醫鉛中毒事件、永豐棧租賃風波，頗具知名度。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲肇事者林姓男子膝部開放性骨折，昨日治療後今天出院，接受檢警偵訊。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，林男昨日疑在北區KTV通宵唱歌，上午10時許步出KTV選擇自行開車，沿公園路往自由路方向行駛時，在公園路擦撞1輛路邊車，駛至自由路時又擦撞另1輛車，最後在自由路、雙十路口時，自撞路邊停放的6輛汽、機車與1部自行車，造成杜姓騎士（75歲）送醫急救不治，自行車騎士宋男（58歲）多處擦挫傷，賓士車駕駛黃女（46歲）輕傷。

事故也造成林男右膝部開放性骨折及撕裂傷，昨晚事發後先被送至平等澄清醫院治療，未製作筆錄；警方在其肇事車輛內發現K他命、K盤及瓦斯槍等物，警方初判瓦斯槍沒有殺傷力，不過林男尿液檢測初步查無毒品反應，將進行血液送驗，警方也將釐清林男毒品來源。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在肇事車輛內發現K他命、K盤及瓦斯槍等物。（圖／記者白珈陽翻攝）

檢警今天上午將林男帶至中國醫藥大學附設醫院偵訊，死者杜男家屬也到場協助相驗，家屬對於杜男突遭橫禍十分傷心，但向媒體表示希望低調，只希望盡快處理後事。

據查，林男無業，今年8月才因逆向飆車，被台中地院依公共危險罪判刑2月，案發時持有汽車駕照、無機車駕照。林男疑不務正業，父母頗感頭痛，加上本次鬧出人命、事態嚴重，儘管兒子膝傷嚴重，目前只能夠坐輪椅，林的雙親僅在昨天低調替兒辦理住院手續，今天相驗程序、出院手續，都沒有出面，委由律師張繼圃全程處理。

張繼圃是知名律師，接手多起重大案件，在盛唐、九褔中醫鉛中毒一案裡，由前議長張宏年之子、台中市議員張彥彤，揭發盛唐、九褔違法使用禁藥硃砂及鉛丹，一審依藥事法等罪將盛唐負責人呂志霖7年6月、九福醫師洪彰宏7年2月、藥商歐國樑6年，可上訴。

此外，2022年永豐棧與順為公司有租賃糾紛，永豐棧指控順為公司積欠近4000萬元租金，更控放任詐團租用房間，導致檢警查獲通緝犯擁槍販毒；華為反控是豐昱公司不履行契約，拒付後續租金，並委請張繼圃負責此案。原本雙方當時要訴諸法院，但最後不了了之。

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