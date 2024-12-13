跨年夜刺死女友後落跑！台中男辯「相互打鬧誤傷」　判刑16年半

▲台中一名劉姓男子拿水果刀刺死女友，遭判16年半。（圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中劉姓男子2023年12月31日跨年夜，酒後與李姓女友起口角，拿水果刀刺死女友，台中地院今（13）日依殺人罪，判16年6月。

劉男於2019年與李女交往後，同居在台中市后里區租屋處，劉男2023年12月31日晚間10時許，在租屋處，飲酒後與李女發生口角爭執，從桌上拿起水果刀，朝當時坐於床緣李女前胸及左側側胸壁刺入，造成李女失血並坐於床邊摀住傷口。同住友人酒醉起床如廁時，發現地上留有大灘血跡，旋即撥打119呼叫救護車，將李女送醫急救，不過李女仍因上開刀傷致右胸腔氣胸血胸、右肺扁塌和大量失血，於2024年1月1日凌晨宣告死亡。

警方後續詢問在場的劉男本案發生經過，劉男推稱與女友相互打鬧時不慎誤傷，且不同意警方進入屋內查看，因醫院通報李女到院前已死亡，警方認劉男涉有重嫌，返回案發現場，不過劉男已逃離現場，經警拘提到案，劉男供稱，因為害怕被抓，所以就騎電動車逃離現場。

國民法官法庭審酌，劉男與李女為同居男女朋友，本應相互照顧扶持，竟因與細故爭執，即心生不滿，於飲酒後，持水果刀刺死李女，劉男雖坦認犯行，面對自己過錯，但自案發後迄今，除開庭時表達歉意外，並無以其他更具體或實質方式表達歉意，未有積極彌補過錯作為，依殺人罪判處有期徒刑16年6月。