捷克國會不認同「台灣是中國的一部分」　外交部：肯定並誠摯感謝

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

捷克眾議院於昨日通過決議，內容除了反對中國扭曲聯大2758號決議文，同時，還拒絕中國聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。對此，外交部今（13日）表示，高度肯定及誠摯感謝，並強調，我國將繼續與全球理念相近夥伴合作，共同捍衛全球民主陣營共享的核心價值，並維護區域和平、穩定與繁榮。

外交部提及，捷克眾議院外交委員會昨日通過「關於中華人民共和國扭曲聯合國大會第2758號決議及支持台灣參與國際組織」決議案，反對中國不當連結聯大第2758號決議與「一中原則」。

外交部點出，該決議案指出，聯大第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，並未提到台灣及其政治地位與國際參與問題，更沒有確立中華人民共和國對台灣擁有主權，也未對台灣加入聯合國或任何其他國際組織作出任何決定。

此外，外交部進一步說明，捷克眾議院外交委員會也拒絕中國聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並支持台灣國際參與，呼籲中國尊重聯大決議的內容，停止為其政治目的而加以濫用。

據了解，捷克眾議院亦表達支持我國有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織。

針對捷克眾議院之舉，外交部表示，高度肯定及誠摯感謝捷克眾議院外委會為我國發出正義之聲，同時，也呼籲國際社會持續以實際行動反制中國錯誤詮釋扭曲聯大第2758號決議。

最後，外交部強調，我國將繼續與全球理念相近夥伴合作，共同捍衛全球民主陣營共享的核心價值，並維護區域和平、穩定與繁榮。