新鮮蔬菜任你採！雲林虎尾驚見暖心菜田　地主暖心分享原因曝

▲田裡插著一塊醒目的看板，寫著「新鮮蔬菜免費摘回家」，吸引許多民眾自備工具與塑膠袋開心採摘。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林虎尾鎮一處菜田近日成為鄉親熱議的溫馨話題，田裡插著一塊醒目的看板，寫著「新鮮蔬菜免費摘回家」，吸引許多民眾自備工具與塑膠袋開心採摘，現場充滿歡樂氛圍。地主表示，今日看到很多人來採，非常歡喜，並強調「不論菜價高低，奉獻的意義不變」。

菜田主人表示，田地約有一分地，種植的油菜從撒種到成熟經過一個多月時間，如今正值收成期，抱著「歡喜奉獻」的心情，讓鄉親免費採摘油菜，希望大家都能吃到新鮮又健康的食材。他提到，田裡還有一些小棵的油菜尚未成熟，等成熟後鄉親採摘完，再計劃撒播其他蔬菜種子，繼續與大家分享這片土地的收穫。

現場的鄉親們有的自備鐮刀、有的自備剪刀，有的空手採摘，更一邊分享各自的烹調方式。「油菜炒蒜頭、薑絲，或是煮麵都很棒！」一位熱心的阿嬤說著，臉上掛滿笑容。一位婦人僅採摘大約6棵就結束了，她表示，油菜相當漂亮，採得不多是因為家裡夠吃就好。

▲地主表示，今日看到很多人來採，非常歡喜，並強調「不論菜價高低，奉獻的意義不變」。（圖／記者王悉宇翻攝）