曝「民眾黨代表投票率史上最低」　四叉貓：只有5千人參與投票

▲民眾黨公職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨第三屆黨代表選舉7日結束，共選出111位黨代表，這是自創黨以來，首次沒有柯文哲參與的黨內選舉。對此，網紅四叉貓今（11日）表示，這次黨代表投票率史上最低（15％），小草群這幾天大爆炸，但選舉這種事不是最努力的贏好嗎，三萬多人的政黨只有五千人參與投票，結果被動員出來的五百人影響選情，怎麼不先怪小草們沒有打開手機去投票。

四叉貓表示，柯文哲在總統大選落敗後，曾拍影片表示投票率不如預期，是因為支持者因為投票日要去上班，導致無法投票，最後柯文哲把落選原因，歸咎於紙本投票太落伍，必須要推動網路手機投票，小草們也跟著洗了幾個月。

四叉貓表示，但他曾經討論過，使用手機投票的各種弊端，例如操控手機無法確認是否為本人，甚至手機本人操控手機投票時，旁邊是否有樁腳在指導或威脅要怎麼投。

四叉貓指出，有句話是「小黨容易買」，並不是說用錢直接把小黨買下來，而是只要用少量的資源就能操控整個小黨，民眾黨現在的黨員有34000人，而有繳黨費的有23000人（繳費率67％），積極參與黨務的活躍人數有4到5千人，柯文哲過去選黨主席也才拿到3780票，只要安插數百名，甚至千名人頭黨員，就能輕易的影響政黨走向。



四叉貓再指，這次民眾黨的黨代表投票率史上最低（15％），第1到4、6名全部在雲林黨部，每人約獲得一百票，只要動員五百人就能拿到五席黨代表，以效益來說根本CP值超高，換個角度來說，如果連一百個人都叫不出來挺你，有什麼資格代表大家發言？

接著，四叉貓提到，小草群這幾天大爆炸，什麼「某某老志工為什麼會落選」，還有什麼「雲林五位黨代表根本看都沒看過」，更有喊著作票要黨中央去抓去查。但選舉這種事不是最努力的贏好嗎，選舉取勝的關鍵是「票多的贏票少的輸」，最努力的志工又如何？投票比的是動員能力和配票技巧，三萬多人的政黨只有五千人參與投票，結果被動員出來的五百人影響選情，怎麼不先怪小草們沒有打開手機去投票。

四叉貓說，小草這次真的被社會鐵拳砸中了，手機投票並不能有效的提高投票率，投出來的結果更是難以追蹤是否作弊，就算想查IP，抓到幾百人用服務處WIFI投票又能怎樣，候選人在服務處手把手教黨員如何投票給自己有錯嗎？自己等著看民眾黨被有心人士，用這些規則慢慢吞掉。

四叉貓再說，但這個遊戲有解法！目前的問題出在34000人的政黨被5000人的投票操控，那只要提高投票率，就能讓結果增加不確定性，怎麼提高投票率？舉辦抽獎不就好了。

▼網紅四叉貓。（圖／記者謝盛帆攝）