勞動部大轉彎承認「謝宜容霸凌」　黃國昌：誰該為第一份報告負責？

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

勞動部重啟北分署吳姓公務員輕生案件，勞動部長洪申翰今（11）日公布，針對前勞發署北分署署長謝宜容調查結果，「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」。對此，立院民眾黨團總召黃國昌批評，兩份調查報告結論天差地遠，第一份明顯在包庇掩護，「誰該為第一份調查報告負責？」

黃國昌11日於臉書發文表示，勞動部第一份調查報告「無法證明吳姓工程師遭長官職場霸凌」，勞動部第二份調查報告「吳姓工程師遭受長官職場霸凌，並因而導致輕生」，兩份調查報告的結論天差地遠，第一份調查報告明顯在包庇掩護，勞動部應該說明，誰該為第一份調查報告負責？參與第一份調查報告的諸位「長官」，還適合繼續擔任主管嗎？

黃國昌提及，此外，關於謝宜容濫花公帑的貪瀆弊案，勞動部切割說「正由檢調立案調查」、「不在調查範圍之列」，問題是，姑且不論「行政調查」與「刑事調查」本屬二事，豈容勞動部如此切割迴避！

黃國昌指出，更嚴重的是，針對11月20日他在衛環委員會所公開檢舉，謝宜容濫用公帑送禮的弊案，勞動部竟然提供內容虛偽不實的回覆、為謝宜容掩飾犯罪，「到底是誰下令提供虛偽資料掩飾犯罪的？」