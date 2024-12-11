稱柯文哲手機設羅廷瑋「可能輸錯了」　徐巧芯再爆時間序內幕

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《鏡週刊》昨報導，2024總統大選藍白合在君悅飯店破局隔天，柯文哲立刻透過立委羅廷瑋聯繫蔡正元，想找台中市長盧秀燕，企圖創造出「柯盧合」，藍委徐巧芯上政論節目時則說，柯文哲有2支手機，其中一支手機被另外一支手機命名為「羅廷瑋」。徐巧芯今（11日）又解釋，並不是說柯「假冒」羅廷瑋，檢方還原手機時可能出錯，也可能柯文哲輸入錯誤，何況當時皆已登記參選總統，何來討論「柯盧配」的可能？

徐巧芯上午受訪表示痛批《鏡週刊》「一分真九分假」，完全不符合實情，羅廷瑋和蔡正元「自始至終到現在都沒有手機聯絡」，羅廷瑋唯一一次試圖聯絡蔡正元是「舉手事件」，透過同黨立委羅智強詢問蔡正元的聯繫方式，但羅智強也沒有提供，「何來兩人喬藍白合一說？」

徐巧芯說，據週刊報導，兩方的通聯時間是藍白合破局隔天，也就是登記參選正副總統當天，那時已經確認侯康配及柯吳配，「都登記了又何來討論柯盧配可能性？這是不可能發生的，完全是亂寫」，且她自己了解，檢調在還原柯文哲手機時可能出錯，也有可能是柯文哲輸入錯誤。

徐巧芯認為，絕對沒有所謂「假冒」一事，狀況是柯文哲跟蔡正元互相交談，但內容完全不可能是柯盧配的可能性，因為那時已經登記參選了，當時藍白雙方都在擔心未來如何合作，有機會討論後續合作的可能性，「但跟柯盧配一定沒有關係，跟羅廷瑋、盧秀燕都沒有關係」。

「柯文哲和蔡正元的互動，還需要羅廷瑋介入？」徐巧芯說，這篇完全就是邏輯不通的新聞，自己同意黃國昌所講的，「這就是莫名其妙的報導，居心何在？是不是想分裂藍營支持者跟在野團結？」而報導中唯一的一分真實，就是蔡正元跟柯文哲雙邊有聯繫，這是全台灣民眾都知道的，「有必要寫一篇文章拖無關緊要的人進來嗎？」

徐巧芯認為，週刊報導多次扭曲與抹黑，連如此單純的事都被搞得烏煙瘴氣，也難怪民眾黨認為柯文哲被「押人取供」；她說，還原後的資料只有檢調知道，如此已有違法可能，柯文哲、蔡正元都可以因此提吿，這已超過檢調辦案範圍，簡直是在手機內尋找操作政治鬥爭的工具，對於司法感到很遺憾。