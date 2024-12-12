　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳黃珊珊將提早復權？　郭正亮猛搖頭：最好不要因人設事

▲▼ 藍白合會談現場，柯文哲、黃珊珊 。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊、柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，民眾黨7日則結束黨代表改選，傳出由立委黃國昌、黃珊珊的「雙黃派」成為最大派系，因此黃珊珊可能「提前復權」，甚至備戰2026台北市長選戰，對此，前立委郭正亮11日表示，不可能提前復權，這樣叫因人設事，政黨最好不要這樣做，除非要選總統。他也強調，自己認為黃珊珊不會選2026，現在蔣萬安民調衝高，黃珊珊是完全沒機會的，如果硬要選，外界一定會解讀黃珊珊是民進黨派來的。

郭正亮於節目《下班瀚你聊》談到「黃珊珊停權三年，可能提前復權」，他直言，不可能，雖然知道有支持黃珊珊的市議員，但這樣叫做因人設事，政黨最好不要這樣做，除非要選總統。

郭正亮表示，過去民進黨就曾因人設事，幫助陳水扁解套選總統，可是也只有一次，平常最好不要這樣。

針對「黃珊珊是否會選2026台北市長」，郭正亮認為，大家以為黃珊珊會要嗎？如果要選也是用無黨籍的，自己認為黃珊珊不會選，只要黃珊珊出來選，大家會認為就是在幫民進黨。

郭正亮說，蔣萬安民調衝高，又要競選連任，黃珊珊是完全沒機會的，如果硬要選，外界一定會解讀黃珊珊是民進黨派來的。

最後，郭正亮提到，目前實質掌權的就是黃國昌，蔡壁如黨代表選舉又選得不好，目前黨內實力黃珊珊最高，但黃不可能支持蔡，所以黃珊珊的黨代表們，比較可能支持黃國昌，總要有去路。

▼台灣民眾黨前立委蔡壁如 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣民眾黨前立委蔡壁如 / 《鄉民大學問 》媒體採訪。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／小咖狙殺大角頭！　2關鍵「異常乾淨」
台大名醫涉性騷「仍在職」　院方證實：要求與學生保持距離
2寶爸殺母砍子！他見10歲童恐懼眼神：刺痛每一個人
快訊／新北環狀線提早修復完成！　中午12點全線通車
快訊／前國防部長李天羽病逝　享壽79歲
快訊／3縣市大雨特報！　下到明天
星巴克明推買一送一！　大杯以上就有
台大名醫教授涉性騷！急辦退休　校方回應了
撞擊瞬間曝！媽下車放三角錐　兒面前遭撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨「聯手苗博雅」威脅蔣萬安？　郭正亮：吳思瑤不選才派她

洪健益提案停辦雙城　蔣萬安大酸：陸委會同意要辦！議員趕快跟上

傳黃珊珊將提早復權？　郭正亮猛搖頭：最好不要因人設事

王義川接手金馬艱困選區　她喊：跟陳玉珍命中注定

曝陸委會杯葛「雙城論壇」手段　蕭旭岑嘆賴清德私下挺兩岸交流

白委要安排「廢死派」被提名人與受害家屬面談　廖福特：我當然願意

快訊／新北環狀線提早修復完成！　今中午12點全線恢復通車

「班班有鮮乳」難執行？　藍委轟農業部：把學生當政策實驗品

勞動部認「謝宜容霸凌」　游盈隆：政府第一次願認錯該給予讚揚

昨才知雙城「有但書同意」　蔣萬安：盼陸委會說明「惡化」定義

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

民進黨「聯手苗博雅」威脅蔣萬安？　郭正亮：吳思瑤不選才派她

洪健益提案停辦雙城　蔣萬安大酸：陸委會同意要辦！議員趕快跟上

傳黃珊珊將提早復權？　郭正亮猛搖頭：最好不要因人設事

王義川接手金馬艱困選區　她喊：跟陳玉珍命中注定

曝陸委會杯葛「雙城論壇」手段　蕭旭岑嘆賴清德私下挺兩岸交流

白委要安排「廢死派」被提名人與受害家屬面談　廖福特：我當然願意

快訊／新北環狀線提早修復完成！　今中午12點全線恢復通車

「班班有鮮乳」難執行？　藍委轟農業部：把學生當政策實驗品

勞動部認「謝宜容霸凌」　游盈隆：政府第一次願認錯該給予讚揚

昨才知雙城「有但書同意」　蔣萬安：盼陸委會說明「惡化」定義

桃園驚險一刻！軍用卡車闖紅燈　險撞騎士畫面曝引發熱議

民進黨「聯手苗博雅」威脅蔣萬安？　郭正亮：吳思瑤不選才派她

不畏景氣挑戰！環泥品牌三重水漾特區首案「環泥水澐」受矚

女子實名舉報老公開車滑手機看美眉　陸交警受理罰50元

北部越來越冷「周六到下周一晨最劇烈」　3地低溫剩10度　

買小份「強迫變大份」！他逛寧夏夜市被1攤氣炸：不想再去了

硬皮病侵襲連肺部都石化　「喘、咳、累」三大症狀拉警報

洪健益提案停辦雙城　蔣萬安大酸：陸委會同意要辦！議員趕快跟上

人夫外遇被妻抓包　小三繼續放閃每周約會1次！下場曝光

大逆轉！「鷹王」楊恩砍22分11助攻　老鷹擊敗尼克挺進NBA盃4強

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

內政部示警：農業發展權入法　將讓農地被判死刑

快訊／50架次共機艦「四面環台」　22架次逾越台海中線

八炯閩南狼衝攝影棚堵人！怒吼詹江村：要告什麼？

前國防部長李天羽上將今晨病逝　享壽79歲

小琉球活珊瑚跌剩11.9％！　監院糾正4單位

大法官被提名人認同死刑　王碧芳：曾看被害人媽媽像跟著死去

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

王世堅「沒有考慮」選台北市長　點3人選「都非常適合」

快訊／新北環狀線提早修復完成！　今中午12點全線恢復通車

加薪了！劉世芳宣布內政部約聘僱人員　月薪調至最低工資1.1倍

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

翁曉玲驚呼「大陸人不是中華民國人嗎？」　要大法官被提名人多查論文

台灣學國際化！學者專家解析研究定位

台中某宮廟疑砸百萬招待未婚青年遊大陸

更多熱門

相關新聞

民眾黨新黨代表名單出爐！　有人酒駕遭剔除、灌票校正回歸

民眾黨新黨代表名單出爐！　有人酒駕遭剔除、灌票校正回歸

民眾黨上周完成第三屆黨代表選舉，今（11日）經選舉委員會審核通過後，正式公告當選人名單，當中有當選者因酒駕遭剔除當選資格，也有當選者因票數異常後經修正而落遞補區。另外，今也排定第三屆黨員代表大會將在明年的1月19日星期天召開，屆時將進行第四屆中央委員暨中央評議委員改選。

曝「民眾黨代表投票率史上最低」　四叉貓：只有5千人參與投票

曝「民眾黨代表投票率史上最低」　四叉貓：只有5千人參與投票

「備用禮盒」不見了　黃國昌怒衝北分署

「備用禮盒」不見了　黃國昌怒衝北分署

勞部認謝宜容霸凌　黃國昌這樣說

勞部認謝宜容霸凌　黃國昌這樣說

徐巧芯再爆柯「2支手機」內幕　設成羅廷瑋原因

徐巧芯再爆柯「2支手機」內幕　設成羅廷瑋原因

關鍵字：

民眾黨黃珊珊柯文哲郭正亮黃國昌蔡壁如復權2026台北市長黨代表

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面