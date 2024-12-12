傳黃珊珊將提早復權？　郭正亮猛搖頭：最好不要因人設事

▲黃珊珊、柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，民眾黨7日則結束黨代表改選，傳出由立委黃國昌、黃珊珊的「雙黃派」成為最大派系，因此黃珊珊可能「提前復權」，甚至備戰2026台北市長選戰，對此，前立委郭正亮11日表示，不可能提前復權，這樣叫因人設事，政黨最好不要這樣做，除非要選總統。他也強調，自己認為黃珊珊不會選2026，現在蔣萬安民調衝高，黃珊珊是完全沒機會的，如果硬要選，外界一定會解讀黃珊珊是民進黨派來的。

郭正亮於節目《下班瀚你聊》談到「黃珊珊停權三年，可能提前復權」，他直言，不可能，雖然知道有支持黃珊珊的市議員，但這樣叫做因人設事，政黨最好不要這樣做，除非要選總統。

郭正亮表示，過去民進黨就曾因人設事，幫助陳水扁解套選總統，可是也只有一次，平常最好不要這樣。

針對「黃珊珊是否會選2026台北市長」，郭正亮認為，大家以為黃珊珊會要嗎？如果要選也是用無黨籍的，自己認為黃珊珊不會選，只要黃珊珊出來選，大家會認為就是在幫民進黨。

郭正亮說，蔣萬安民調衝高，又要競選連任，黃珊珊是完全沒機會的，如果硬要選，外界一定會解讀黃珊珊是民進黨派來的。

最後，郭正亮提到，目前實質掌權的就是黃國昌，蔡壁如黨代表選舉又選得不好，目前黨內實力黃珊珊最高，但黃不可能支持蔡，所以黃珊珊的黨代表們，比較可能支持黃國昌，總要有去路。

▼台灣民眾黨前立委蔡壁如 。（圖／記者李毓康攝）